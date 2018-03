Bruselas aprueba la compra de Monsanto por Bayer, con condiciones

Bruselas, 21 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó este miércoles la compra de la agroquímica estadounidense Monsanto por parte del grupo químico y farmacéutico alemán Bayer, una operación de 66.000 millones de dólares (53.724,2 millones de euros) que dará lugar al mayor gigante mundial de la fabricación de semillas y fertilizantes.

No obstante, para ello Bruselas ha impuesto algunas condiciones: Bayer deberá vender todo su negocio de semillas y parte del de fitosanitarios a su competidora alemana BASF, que deberá pagar 5.900 millones de euros.

Si la compra de Monsanto se hubiese realizado sin condiciones, habría reducido la competencia en los mercados de semillas y pesticidas, en los que la estadounidense y Bayer son rivales, así como en materia de innovación, determinó la Comisión Europea en una investigación previa.

Mergers: @Commission clears Bayer's acquisition of Monsanto, subject to conditions including divestiture of extensive remedy package addressing parties' overlaps in seeds, pesticides and digital agriculture https://t.co/fQqkuvQ5fk pic.twitter.com/RS9YpZufC7