COAG y varios sindicatos agrícolas europeos escenifican su rechazo a un acuerdo UE-Mercosur

Bruselas (EuroEFE).- La organización agraria española COAG rechazó este martes junto a varios sindicatos agrícolas europeos el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, y señaló que "carece de sentido" y significaría la destrucción del modelo ganadero sostenible.

En una manifestación celebrada hoy en Bruselas frente a la Comisión Europea, COAG participó junto a los sindicatos belgas, Fugea, Le MAP y Boerenforum, y al sindicato francés la Confédération Paysanne para pedir al Ejecutivo comunitario que "escuche a los ciudadanos por una vez" y abandone la negociación de los acuerdos de libre comercio.



"Los tratados de libre comercio, en este caso con el Mercosur, están hechos para impulsar mucho más la agricultura industrial, dirigida a la agroexportación", declaró a Efe el miembro del ejecutivo de COAG y del comité coordinador de Vía Campesina de Europa, Andoni García Arriola, quien agregó que estos acuerdos no tienen en cuenta la opinión de los pequeños productores.



Por su parte, la agricultora y miembro del sindicato la Confédération Paysanne y de la organización Vía Campesina Claude Girod señaló que los campesinos responderán ante estos acuerdos que les son "impuestos" y que "vulneran los derechos fundamentales" de los trabajadores del sector agrícola.



Para COAG, el acuerdo favorece "intereses que posiblemente son de élites muy señaladas en la Unión Europea o en algún país en particular".



Respecto a la producción cárnica, "en Europa estamos produciendo por encima de lo que necesitamos", afirmó García Arriola, quien entiende que si se aprueba el tratado, "habrá una producción a bajo precio, que no cumplirá las normativas internas de la UE", con competencia desleal y dañina para el medio ambiente.

"Despoblamiento y pérdida de vida en los pueblos"

"La agroexportación y este tipo de tratados van en contra de los acuerdos que la UE tiene con la COP21 y son una contradicción directa con el mensaje que las instituciones intentan trasladar a la población", estableció el miembro del ejecutivo de COAG, en referencia a la cumbre del clima de 2016 en la que se firmó el Acuerdo de París.



Agregó que "continuamente estamos asistiendo a la sustitución de ganaderos y campesinos por modelos industriales nada sostenibles que destruyen directamente el medio ambiente y el empleo".



"En España, esto está suponiendo, en muchas zonas, un despoblamiento y una pérdida de vida en los pueblos", recalcó García Arriola.



Según el miembro del ejecutivo de COAG, la destrucción de miles de pequeñas y medianas explotaciones y el acceso a una alimentación aún menos sana son consecuencias directas de incluir la agricultura en los tratados de libre comercio.



El Mercosur y la Unión Europea negocian desde 1999 un amplio acuerdo de asociación, incluido el tratado de libre comercio, aunque las negociaciones estuvieron completamente bloqueadas entre 2004 y 2010 y solo se retomaron en 2016.

