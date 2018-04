Greenpeace: las herramientas de gestión de riesgos no pueden resolver la “insostenible” PAC

REPORTAJE ESPECIAL (Bruselas (EA.com/EuroEFE).- Las herramientas de gestión de riesgos que actualmente sustentan el sistema agroalimentario en la Unión Europea (UE) son insostenibles desde el punto de vista económico y ecológico, y por ello no deberían ser soluciones a adoptar, señala Marco Contiero, director de la división de alimentación y agricultura de la organización ecologista Greenpeace, en entrevista con el portal europeo EURACTIV.com, socio de EFE.

Contiero explicó que la única manera de que los agricultores europeos logren mantener su rentabilidad económica a largo plazo es promover estructuras agrícolas innovadoras, reconectar cultivos y ganadería, adoptar prácticas agro-ecológicas que no se basen en insumos químicos y producir alimentos para animales en las granjas, entre otras medidas.

“Las políticas de gasto público (en la UE) deberían fomentar el uso de sistemas de agricultura ecológica, colocando la diversidad, y no la uniformidad, en el centro de la actividad, incrementando la resiliencia contra las adversidades climáticas, las plagas y las enfermedades, además de (contra) la volatilidad del mercado”, comentó Contiero.

Al mismo tiempo, el experto de Greenpeace insistió en que adoptar, de manera general, un enfoque excesivamente marcado por la productividad, caracterizado por un constante crecimiento de la especialización y la explotación intensiva, impulsado por políticas públicas, la PAC en primer lugar, se ha traducido en el abandono de millones de explotaciones agrícolas europeas en la última década, y en la concentración de tierra en manos de unos pocos grandes propietarios.

Nuevas medidas de gestión de riesgos en la UE

“Los agricultores que se ven obligados a (trabajar) en sistemas altamente especializados se ven confrontados con niveles de volatilidad más altos”, agregó.

Enfrentados a la volatilidad de los precios y al cambio climático, que tiene un efecto directo en la producción, los agricultores de la UE quieren una PAC post 2020 estable, que impulse las inversiones con una máxima reducción de riesgos.

No obstante, en una reciente entrevista con EURACTIV.com, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, admitió que la agricultura y la ganadería nunca “estarán completamente exentas de riesgo”.

En un documento publicado en noviembre pasado sobre el futuro de la alimentación y la agricultura en la UE, la Comisión Europea admitió que persiste todavía un elevado grado de desconocimiento en Europa sobre las herramientas de gestión de riesgos actualmente a disposición de los profesionales del sector agrario.

Por este motivo, la Comisión Europea tiene previsto establecer una plataforma permanente paneuropea de gestión de riesgos cuyo objetivo sea el intercambio de experiencias y buenas prácticas de las distintas partes interesadas, entre ellas los agricultores y ganaderos, las autoridades públicas y otros actores clave.

“Cualquier medida que sirva para informar e impulsar el uso por parte de los agricultores de medidas de gestión de riesgos, independientemente de si son a escala general o individual, son bienvenidas. Hemos apoyado la aplicación de medidas voluntarias de gestión de riesgos dentro del segundo pilar, (y) de los planes de desarrollo rural nacionales/regionales”, aseguró en declaraciones al portal europeo Pekka Pesonen, secretario general de Copa-Cogeca.

El reto de atraer a los jóvenes agricultores

Para los agricultores jóvenes, entre los mayores obstáculos para invertir en agricultura figuran el acceso a la tierra y al crédito.

Ambos capítulos están afectados por impuestos nacionales y por la legislación sobre la transferencia de tierras, aunque eso no significa que no se pueda hacer más a escala de la UE para facilitar tanto el acceso a la tierra como más facilidades de crédito para los agricultores más jóvenes. Sin la garantía del uso de la tierra a largo plazo, no se puede programar la actividad. Sin acceso a crédito no se cuenta con el impulso necesario para mantener una actividad empresarial sostenida a largo plazo”, declaró a EURACTIV Jannes Maes, presidente del Consejo Europeo de Jóvenes Agricultores (CEJA)

En un esfuerzo por impulsar un relevo generacional en el sector, Hogan comentó recientemente que los jóvenes agricultores de la UE necesitarán un “lugar especial” en la PAC más allá de 2020, para lo cual habrá que proporcionarles nuevos incentivos.

“Tenemos que entender que la agricultura, con su bajo nivel de retorno en inversiones, necesita inversiones durante décadas e incluso a veces durante generaciones. Esto significa que los jóvenes agricultores tienen que esforzarse por planificar a largo plazo, en un mundo en el cual predominan pautas de consumo que cambian rápidamente, y donde existen marcos de actuación política a corto plazo”, agregó Maes.

En relación con la PAC post 2020, Maes comentó que “las medidas (de la futura PAC) tendrán que incluir programas de movilidad de tierra, para impulsar la transferencia de tierra entre las generaciones, una financiación extra para los jóvenes agricultores a través de programas complementarios, herramientas para una adecuada gestión de riesgos, y medidas climáticas que permitan a los jóvenes agricultores proteger el medio ambiente”.

“En pocas palabras: atraer a la agricultura a jóvenes con ganas de innovar, y a menudo con buen nivel educativo, es la mejor garantía de que la agricultura de la UE seguirá avanzando e innovando en terrenos como el desarrollo económico, la mejora medioambiental y la integración social”, subrayó.

Por Sarantis Michalopoulos (EA.com) y F.H (EuroEFE.euractiv.es)/versión española

