Apoyo unánime del CdR a la propuesta de Feijóo para el fondo de pesca

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, consiguió este miércoles el apoyo unánime de las regiones de la Unión Europea (UE) en su propuesta para el futuro del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y pidió que, a partir de 2020, se destine a esta partida un 1 % del total del presupuesto europeo.

Feijóo defendió ante el pleno del Comité de las Regiones (CdR) su dictamen bajo el título "El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca más allá de 2020: una inversión en las comunidades costeras de Europa", en el que recalcó que la dotación debe alcanzar el 1 % de las cuentas comunitarias frente al actual 0,58 %.

Ante el pleno, el presidente de la Xunta recalcó que el compromiso "con el presente y el futuro del sector marítimo y pesquero" debe centrarse en una defensa de la continuidad de esta política, una mejora de su aplicación y la adaptación al próximo presupuesto.

El FEMP en vigor en el periodo presupuestario actual, entre 2014 y 2020, cuenta con 6.396 millones de euros, y España ha sido precisamente el principal beneficiario del fondo, con un total de 1.161 millones recibidos.

Feijóo argumentó su propuesta específica sobre el futuro presupuesto del FEMP en la misma sesión plenaria del CdR en el que el comisario europeo de Presupuesto, Günther Oettinger, debatió con los representantes regionales sobre la propuesta de la Comisión de las cuentas comunitarias a partir de 2021.

El dictamen, que según Feijóo reúne aportaciones del sector, de entidades públicas y privadas y también del mismo CdR, busca conjugar una continuidad del espíritu de fondo actual con la introducción de aspectos que "redunden en una mayor fortaleza de la actividad".

"Reconocer los aciertos (del FEMP) no nos impide identificar algunas actuaciones dirigidas a mejorar este fondo en el futuro, sobre todo en la definición de sus objetivos, el mecanismo de ejecución y su agilidad", resaltó.

Para Feijóo, el futuro del FEMP en la siguiente década, durante la que estará vigente el próximo presupuesto europeo (2021-2027), estará marcado por la dimensión territorial de la política pesquera, el apoyo a las regiones pesqueras en transición y el refuerzo al carácter tradicional de esta actividad económica, entre otros asuntos.

"Sinergias" financieras para el crecimiento socioeconómico

Feijóo destacó la necesidad de impulsar "sinergias" con otros fondos estructurales, como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o el Fondo Social Europeo, con vistas a lograr un "efecto multiplicador en el crecimiento socioeconómico en zonas pesqueras".

Además, llamó a una mayor simplificación del fondo y pidió que las regiones tengan "más peso y autonomía a la hora de definir sus objetivos y ámbitos de aplicación".

El presidente gallego propuso también la creación de un nuevo instrumento financiero destinado a las comunidades costeras pequeñas que permita respaldar nuevas iniciativas para sustentar el relevo generacional del sector y que posibiliten diversificar la industria.

El dictamenrecoge el apoyo a la continuidad de medidas de compensación para la flota por los perjuicios que causan políticas en defensa del medioambiente, como vedas o paradas temporales de la actividad pesquera, así como a la renovación de esta misma flota, cuya media de edad en la UE es de 22,6 años.

El texto llama también a intensificar el trabajo para incrementar el porcentaje de ejecución global del fondo, cifrado en un 2,7 % en noviembre de 2017, y advierte de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea no puede ser un pretexto para recortar esta partida.

Los miembros del CdR dieron su apoyo unánime al texto elaborado por la representación gallega en el organismo, sobre el que el socialista francés Christophe Clergeau indicó que el mar representa "una oportunidad para Europa, para el liderazgo mundial y para el crecimiento".

