Una agricultura más ecológica en Europa y Asia

Vorónezh (Rusia) (EuroEFE).- Representantes de gobiernos europeos y asiáticos se reunieron este miércoles en Rusia con motivo de la conferencia regional de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para explorar nuevas fórmulas que impulsen una agricultura más sostenible con el medioambiente.

La reunión de la FAO, que se celebra cada dos años en la región, comenzó este miércoles en la ciudad de Vorónez, a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. Hasta allí se desplazaron responsables de 43 de los 54 miembros de la FAO en Europa y Asia Central, incluidos tres ministros y 14 viceministros y secretarios de Estado.

El viceprimer ministro ruso, Alexéi Gordéev, subrayó en la inauguración la necesidad de reforzar la cooperación internacional en cuestiones de seguridad alimentaria, desarrollar el medio rural y luchar contra la pobreza.

Ante la falta de "remedios efectivos" del actual sistema agrícola para conservar el medioambiente, Gordéev instó a hallar "nuevos enfoques" para asegurar la sostenibilidad del sector.

"La digitalización de la agricultura es una de las áreas más prometedoras para el desarrollo sostenible del sector agroalimentario", apuntó.

El director general de la FAO, José Graziano da Silva, recordó que la región ha realizado "progresos" para reducir el hambre en los últimos años, si bien sigue siendo un problema "preocupante" en Asia Central, donde muchas familias rurales sufren la pobreza y el impacto del cambio climático.

Entre 2014 y 2015, unos 14,3 millones de personas no tenían garantizada la alimentación en la región, la mitad de ellos en la Unión Europea.

Europe and Central Asia have "made substantial progress" in reducing undernourishment over the last years, but 14 million people in the reigon are still facing food insecurity. Overweight and obesity also remain a challenge. https://t.co/SgpQijesLg #ERC31 pic.twitter.com/11sd9Zi2uD

Los mayores índices de desnutrición se dan en Tayikistán, donde el 30 % de la población la padece; Moldavia (8,5 %), Georgia (7 %), Kirguistán (6,4 %) y Uzbekistán (6,3 %).

Da Silva llamó a apoyar con más recursos a los países más pobres y "no dejarlos solos" con vistas a erradicar el hambre en el mundo para 2030, objetivo fijado por la comunidad internacional en 2015.

Sobrepeso, otra epidemia global

Europa y Asia Central tampoco escapan de la epidemia global del sobrepeso y la obesidad debido al consumo excesivo de alimentos procesados de alto contenido de sales y azúcares.

En Malta, Turquía y el Reino Unido, por ejemplo, tres de cada diez personas son obesas.

El director general reclamó promover más las dietas saludables para combatir esas formas de malnutrición, concretamente educando a la ciudadanía y regulando el etiquetado y la publicidad de los alimentos.

Welcome to #ERC31. All countries in #Europe and #CentralAsia are facing malnutrition in one or more of its three main forms: undernutrition, overnutrition and micronutrient deficiencies. pic.twitter.com/EvtLDveDVs