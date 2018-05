Tribunal de la UE avala limitar el uso de insecticidas para proteger a las abejas

Bruselas (EuroEFE).- El Tribunal General de la Unión Europea confirmó este jueves la validez de los límites en el uso de ciertos insecticidas que impuso la Comisión Europea por el riesgo que suponen para las abejas, en una sentencia que da la razón a Bruselas frente a las multinacionales agroquímicas Bayer y Syngenta.

En cambio, la corte con sede en Luxemburgo estimó parcialmente un recurso de la empresa química BASF y anuló las medidas que restringen el uso del plaguicida fipronil, puesto que se impusieron sin una evaluación previa de su impacto.

