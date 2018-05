La Eurocámara pide las mismas exigencias al pescado europeo e importado

Bruselas (EuroEFE).- El Parlamento Europeo (PE) pidió este jueves a la Comisión Europea (CE) que iguale los estándares de calidad, gestión, conservación e higiene que le exige a los productos pesqueros importados con los de aquellos producidos en países de la Unión Europea (UE).

"Los productos importados tienen un gran impacto en el mercado europeo y no podemos competir bajando los precios, sino subiendo los estándares de calidad requeridos", aseguró la eurodiputada de los Verdes Linnéa Engström, la ponente del informe que aprobó hoy el PE con 590 votos a favor, 52 en contra y 41 abstenciones.

La Eurocámara también pedirá a la CE que estudie la posibilidad de crear una etiqueta que identifique a los productos pesqueros europeos.

