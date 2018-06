España y otros cinco países europeos exigen a Bruselas que no recorte "ni un euro" en PAC

Madrid (EuroEFE).- España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda y Portugal exigen a la Comisión Europea (CE) que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2021-2027 no recorte "ni un euro" el presupuesto asignado actualmente a esta política.

Así lo ha explicado este jueves la ministra española de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en una rueda de prensa junto a sus homólogos de los citados países, tras mantener un encuentro en Madrid en el que han pactado un memorando que rechaza los recortes anunciados por la Comisión Europea.

Tejerina ha afirmado que la PAC "contribuye" a que la UE "sea una de las grandes potencias agrarias del mundo"

La propuesta de la CE de recortar un 5 % el presupuesto supone un "riesgo para la viabilidad" de las explotaciones agrarias, de los ingresos de los agricultores y de "su capacidad para hacer frente a las demandas de una alimentación saludable, asequible y medioambientalmente responsable".

El ministro francés de Agricultura, Stéphane Travert, ha manifestado: "Francia no puede aceptar" el recorte previsto porque la PAC es la política "más antigua y más integrada" desde que existe la Unión Europea.

El representante irlandés, Michael Creed, ha remarcado en su intervención la importancia de destinar fondos a políticas de inmigración y seguridad dentro de la UE, pero "no es razón suficiente para bajar el presupuesto" de la PAC, la política "más exitosa" de la UE.

Today in Madrid I joined with colleagues from Spain France Portugal Greece and Finland in a stand for farmers against a cut in the CAP pic.twitter.com/QdHrPGnpl4