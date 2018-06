La UE y la FAO piden colaboración a más países para frenar la pesca ilegal

Roma (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) y la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) pidieron este miércoles en Roma la colaboración de un mayor número de países para frenar la pesca ilegal en todo el mundo.

Con ocasión del primer Día Internacional contra la Pesca Ilegal que se celebra, el comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella, destacó en un acto que están animando a los países para que adopten medidas a favor de la pesca sostenible.

"La asistencia financiera y técnica no es suficiente a menos que haya un compromiso político de que están dispuestos a ayudar a solucionar el problema a todos los niveles", aseguró Vella, quien agregó que están trabajando con más de 50 países.

Tarjeta amarilla a la pesca ilegal

En estos años, la UE ha emitido 25 "tarjetas amarillas" (advertencias) a países que no han mostrado intención de cooperar y, de estas, más de la mitad han sido luego retiradas.

Vella destacó que no basta aplicar sanciones a los países que incumplen sus obligaciones internacionales, con el cierre, por ejemplo, del mercado comunitario al pescado capturado ilegalmente, sino que se busca una "transformación" de las pesquerías.

"Empty oceans equals empty stomachs and empty wallets. Fighting #IUUFishing is not just an ecological duty. It’s a moral imperative." - @KarmenuVella #FightIUUFishing pic.twitter.com/mhY5LI8sug