La UE se mantiene como la primera en exportaciones agroalimentarias

Bruselas (EuroEFE).- La Unión Europea (UE) se mantuvo como líder mundial del mercado agroalimentario en 2017, según el informe anual de comercio comunitario del sector publicado este jueves por la Comisión Europea (CE), que atribuye a los intercambios globales de ese sector un avance del 3,6 % entre 2016 y 2017, por valor de 225.000 millones.

With an agri-food trade value of €255 billion in 2017, the EU confirms for yet another year its position as largest global exporter and importer of agri-food products

Our most recent Monitoring Agri-trade Policy report: https://t.co/BPNy4TMlrW #EUAgriTrade