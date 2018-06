Bruselas recortará las asignaciones de su fondo pesquero (FEMP)

Estrasburgo (EuroEFE).- España perderá un 6,6 % de la asignación que recibe del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero (FEMP) en el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), según la propuesta de la Comisión Europea (CE) que plantea reducirla de 1.200 millones de euros (2014-2020) a 1.120 millones (2021-2027).

En conjunto, la CE plantea un recorte global del un 4 %, de 6.400 millones de euros a 6.140 millones, para este fondo estructural que busca fomentar la pesca sostenible y contribuir al desarrollo de las comunidades costeras.

España, según la propuesta presentada este martes en la sede del Parlamento Europeo (PE) en Estrasburgo (Francia), seguirá siendo la principal beneficiaria del fondo y recibirá una asignación muy superior a la de Francia (567 millones de euros), Italia (518 millones) o Polonia (512), los Estados miembros que más financiación reciben por esta vía.

"Este fondo permite a la CE y a los Estados miembros invertir en la pesca sostenible, la seguridad alimentaria, una economía marítima boyante y, por supuesto, en mares y océanos más sanos y productivos", aseguró a través de un comunicado el comisario europeo de Pesca y Asuntos Marítimos, Karmenu Vella.

Mejor gestión de los océanos

En este sentido, el comisario maltés aseguró que llevar a cabo estas prácticas es "una responsabilidad" para la UE, el quinto productor pesquero a nivel mundial, ya que "una buena gestión de los océanos es una condición indispensable para invertir en el largo plazo y seguir creando puestos de trabajo en este sector".

A pesar de la reducción en el presupuesto del FEMP, el Ejecutivo comunitario aseguró que los Estados miembros "tendrán una mayor capacidad de decisión", ya que ahora podrán utilizar los fondos para abordar sus prioridades estratégicas en lugar de tener que elegir acciones de un abanico definido desde Bruselas.

Con respecto a la pesca, este fondo centrará sus inversiones en mejorar la seguridad alimentaria de los productos pesqueros y apostando por salvaguardar los estándares socioeconómicos de las comunidades costeras que se vean afectadas por las reducciones en el número de capturas impuestas por la Política Pesquera Común (PPC).

Una de las principales prioridades para el periodo 2021-2027 será la economía marítima, según la CE, que apostará por el desarrollo de biotecnología marina, la producción de energía a través de los océanos y la apertura de nuevos mercados marítimos.

El FEMP también tiene un enfoque medioambiental y planteará, en base a la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, una asignación específica para la supervisión de las aguas y la cooperación entre diferentes autoridades costeras.

Esta propuesta para el FEMP será votada como parte del presupuesto comunitario 2021-2027 y, una vez aprobada, los Estados miembros propondrán proyectos que podrían recibir financiación de este fondo, previa aprobación por parte de la Comisión Europea.

