Bruselas, dispuesta a llevar los aranceles a la aceituna a la OMC

Luxemburgo (EuroEFE).- El comisario de Agricultura, Phil Hogan, instó este jueves a Estados Unidos a "retirar cualquier insinuación" de que hay "dumping" en las ayudas europeas a la aceituna negra de mesa española, y aseguró que la Comisión Europea (CE) elevará el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) "si es necesario".

"Entablaremos procedimientos judiciales e iremos a la OMC si es necesario para apoyar a España", afirmó Hogan en una rueda de prensa al término del Consejo de ministros de la Unión Europea (UE) celebrado hoy en Luxemburgo, en el que se debatió la decisión de Washington de elevar los aranceles a las importaciones de este producto.

Aunque la medida aún no tiene carácter definitivo, a la espera del dictamen de la Comisión de Comercio Internacional (ITC, en sus siglas en inglés) que se hará público el 24 de julio, Washington planteó la semana pasada aumentar los aranceles provisionales actuales -de hasta un 21,60 %- a un 34,75 %.

Preocupación en la UE y España por el impacto de los aranceles

Una medida resultado de la investigación que abrió el Departamento de Comercio estadounidense en julio del año pasado y que ha desatado preocupación en España y en Bruselas, por el impacto que pueda tener no solo en el sector de la aceituna, sino también en otros productos europeos que reciben ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

