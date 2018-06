España y Portugal limitarán las descargas pesqueras en fin de semana

Luxemburgo (EuroEFE).- España y Portugal firmaron este lunes un acuerdo que limita el acceso recíproco de las flotas y prohíbe las descargas pesqueras durante el domingo y el lunes, con el objetivo de respetar el descanso del fin de semana y favorecer la igualdad de condiciones en el acceso a las respectivas aguas.

Así lo anunció el ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, durante una rueda de prensa en el consejo de ministros de la Unión Europea (UE) que se celebra hoy en Luxemburgo, en el que selló con su homóloga lusa, Ana Paula Vitorino, un acuerdo para los próximos cinco años.

El titular español explicó que esto responde a una petición de pescadores andaluces y gallegos para respetar "las paradas del fin de semana que forman parte de la tradición pesquera" española y evitar las descargas de pescadores lusos más allá de su frontera en los días que los españoles no salen a faenar.

El acuerdo establece que no se podrá descargar en los puertos del otro país hasta las "00:00 horas del martes", para respetar el descanso del fin de semana.

De este modo se evita que eventuales capturas realizadas por pescadores portugueses se vendan más allá de la frontera los días en los que los pescadores españoles tienen específicamente prohibido faenar.

#Agriculture and #Fisheries Council - Signature of the #ES - #PT bilateral fisheries agreement @__LuisPlanas #Vitorino https://t.co/FAb38TZAgu