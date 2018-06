Phil Hogan asegura que su propuesta de recortar la PAC "no es el resultado final"

Madrid/Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan, aseguró este lunes que la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) de recortar el presupuesto de la futura Política Agraria Común (PAC) un 5 % de media es una "posición de partida" que "marca el rumbo", pero "no es el resultado final".

Hogan se reunió este lunes en Madrid con el ministro español de Agricultura, Luis Planas, para tratar la negociación de la próxima PAC, tras 2020, y otros asuntos como los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española.

En conferencia de prensa posterior, Hogan planteó que los "retos" en inmigración, seguridad, defensa y el "brexit" generan "mucha presión" sobre el presupuesto comunitario y, por tanto, en el destinado a la agricultura.

The new #EUBudget is an opportunity to shape our future as a new, ambitious Union of 27 bound together by solidarity. The ball is now in the court of @Europarl_EN and @EUCouncil .

Ahead of #EUCO, learn more about our proposal https://t.co/xhwpejNDim pic.twitter.com/kjDGYnB7aN — European Commission (@EU_Commission) 25 de junio de 2018

Hogan ve "comprensible" que los agricultores no acepten esos recortes anunciados, pero se comprometió a trabajar para "mejorar esta situación en la medida de lo posible", e insistió en que la propuesta de aplicar la PAC mediante planes estratégicos nacionales no supone una renacionalización completa.

Se trata, según indicó, de un enfoque de gestión "al 50 %" entre Estados miembros y Comisión, un "partenariado" que, a su juicio, "ha funcionado muy bien en el pasado".

Incidió así en que la palabra común "seguirá siendo un elemento importante" en la futura PAC, con la implementación comunitaria de fondos y planes basados en objetivos económicos, ambientales y sociales.

"Si alguien cree que con esto -los planes nacionales- decidirá su propia política agrícola, se está equivocando porque necesitamos un mercado único y común para nuestros productores", precisó el comisario europeo.

A su vez, Planas dijo que la propuesta de la PAC es "ambiciosa, compleja e importante para el futuro", pero remarcó a Hogan la posición de España, "compartida por otros Estados miembros", de que se mantenga el nivel financiero del actual marco.

Primera reunión con el nuevo Ministro de Agricultura de España @__LuisPlanas esta mañana en visita a Madrid. Aprecio mucho su apoyo por una PAC fuerte con un presupuesto fuerte #FutureofCAP pic.twitter.com/i7FInjetZs — Phil Hogan (@PhilHoganEU) 25 de junio de 2018

Para el ministro español, los planes estratégicos nacionales son una buena propuesta y un "reto" que España "está dispuesta a aceptar", aunque insistió en que la gestión sea al "50 %", como así indicó Hogan, entre los países miembros y la Unión Europea.

La mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria fue otro de los asuntos tratados; Hogan valoró el trabajo de España al promulgar una ley que lleva en vigor varios años y que, en su opinión, es esencial para evitar "prácticas comerciales desleales" y ha sido "inspiradora" para la Comisión Europea, que espera hacer una propuesta "sustanciosa" para enero de 2019.

La CE asegura que los recortes son asumibles

Por su parte, el comisario europeo para los Presupuestos, Günther Oettinger, afirmó este lunes que son asumibles los recortes en los fondos de cohesión y la Política Agraria Común (PAC) en la propuesta de la Comisión Europea (CE) para el próximo presupuesto plurianual, que cubrirá el periodo 2021-2027.

"Es un presupuesto de futuro, es un presupuesto de inversiones, con algunos recortes, sí, en cohesión, en agricultura, pero que se pueden asumir", declaró el político alemán durante una rueda de prensa en la que el Ejecutivo comunitario presentó una nota sobre el marco financiero plurianual previa a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra este jueves y viernes en Bruselas.

"By focusing on the areas where the Union is best placed to deliver, we are building a Europe that protects, empowers and defends" @GOettingerEU on #EUBudget ahead of #EUCO https://t.co/4VygiQnqhY — European Commission (@EU_Commission) 25 de junio de 2018

El proyecto de la CE para las cuentas entre 2021 y 2027 publicado el pasado 2 de mayo pedía elevar los fondos hasta 1,28 billones de euros, pero planteaba recortes en las políticas agrícola y de cohesión.

En concreto, de un 7 % en los Fondos Estructurales y de Cohesión y de un 5 % en los de la Política Agraria Común (PAC) y, dentro de esta, de un 4 % en los pagos directos, que suponen el grueso de la partida.

Oettinger recalcó que incrementar la dotación de esas dos partidas "excesivamente" podría "perjudicar" a otros proyectos, en un contexto en el que Bruselas aspira a cubrir áreas como la inmigración y la defensa.

Frente al debate sobre la posible vinculación de las ayudas para la cohesión a la acogida de refugiados en los diferentes Estados miembros, el comisario germano señaló que no se pueden utilizar esos fondos "con fines puramente políticos".

En cualquier caso, instó a cerrar con rapidez la negociación sobre el marco financiero plurianual, pues la Comisión Europea pretende aprobar el presupuesto antes de la celebración de las elecciones a la Eurocámara en mayo de 2019.

