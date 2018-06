ASAJA muestra su desacuerdo con los recortes de la PAC y con los aranceles de EEUU

Bruselas (EuroEFE).- El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Barato, mostró este martes al comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, su desacuerdo con los futuros posibles recortes de la Política Agraria Europea (PAC) y con la situación que están provocando los impuestos arancelarios de Estados Unidos.

El presidente de ASAJA calificó la reunión con Hogan de "muy positiva" y destacó como protagonista del encuentro el tema presupuestario, en el cual "el comisario europeo coincide en que la PAC no debería tener ningún recorte de presupuesto".

El presidente de ASAJA Pedro Barato acompañado del responsable de internacional Ignacio López, se han reunido hoy en Madrid con el comisario europeo de agricultura Phil Hogan para reclamar un presupuesto acorde a las necesidades de la futura PAC. pic.twitter.com/4F7amlDIn2 — Asaja Nacional (@AsajaNacional) 25 de junio de 2018

En este sentido, Barato dijo que el comisario europeo estaba de acuerdo en que el presupuesto "no es suficiente".

"Para mitigar los recortes de la PAC hay dos soluciones: o los Estados miembros ponen mas dinero o hay que optimizar los recursos que tenemos", explicó el presidente de ASAJA, quien cree que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aumentará el presupuesto para esta partida.

Un honor volver a comparecer ante el @Congreso_Es para hablar sobre el futuro de la PAC, con las comisiones de Agricultura y Cambio Climático - he presentado las reformas de la PAC para modernizar y simplificar el sector agrario europeo pic.twitter.com/gmxP8NxAOP — Phil Hogan (@PhilHoganEU) 25 de junio de 2018

En este sentido, Barato afirmó que "ha trabajado mucho" con el nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas, y que su relación es "totalmente normal".

Asimismo, el presidente de ASAJA se mostró preocupado respecto a la subida de los aranceles que se han impuesto a algunos productos europeos, como la aceituna negra de origen español, y añadió que en este asunto "se necesita mucha diplomacia y mucha política".

"No podemos estar aceptando que solo nos pongan aranceles a lo nuestro", señaló Barato, quien agregó que "la vía es doble: si me das, te doy; si me quitas, te quito".

En el contexto del primer presupuesto "postbrexit", la PAC de 2021 a 2027 sufrirá un recorte global del 5 % -un 12 % a precios constantes, sin tener en cuenta la inflación- pero seguirá siendo la política más importante de la Unión Europea (UE) en términos de presupuesto, con un total de 365.000 millones de euros.

En este contexto, el presidente de ASAJA indicó que "los agricultores españoles, en este caso europeos, no tienen que ser los que paguen por el 'brexit".

Por otro lado, Barato declaró que "la agricultura ecológica es un valor en alza, pero que ese valor tiene que cumplir con unos objetivos de producción, distribución, comercialización y consumo", y consideró que abrir nuevos mercados es "muy importante, porque tiene una resultado muy positivo".

Canarias y representantes agrícolas rechazan un recorte del programa POSEI

Por otra parte, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se mostró también su disconformidad con los recortes de la PAC y rechazon los recortes del POSEI en una reunión celebrada con comisarios europeos en Bruselas.

Quintero, acompañado por representantes de agricultores y ganaderos de las Regiones Ultraperiféricas (RUC), defendió su postura ante esos recortes en reuniones celebradas con los comisarios europeos de Agricultura, Phil Hogan, y de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.

Hemos trasladado a los comisarios Hogan y Moscovici la incoherencia de apostar por el medio ambiente, modernización, rejuvenecimiento, paisaje, y al tiempo recortar las ayudas a quienes colaboran en su desarrollo. Gracias por escucharnos y ser receptivos con nuestras propuestas pic.twitter.com/4TLX2Pj2X6 — Narvay Quintero (@narvayelhierro) 26 de junio de 2018

Narvay Quintero se quejó de que la propuesta de la Comisión Europea plantea un descenso del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC) que reducirá un 3,9 % las ayudas directas del Registro Específico de Abastecimiento (REA), que consiste en ayudas para el suministro agrícola y del POSEI (Programa de apoyo a las producciones agrarias, en sus siglas en francés).

De esta forma habrá un recorte de 2,8 millones de euros (de 72,7 a 69,9 millones de euros anuales) en el caso del REA y 11 millones (de 268 a 257 millones cada año) en el POSEI.

El presidente de la asociación privada Asprocan, Domingo Martín, explicó que "las Regiones Ultraperiféricas tienen que tener un trato distinto al resto" y añadió que lo positivo es que hay posibilidad de negociar.

La Eurocámara ya pidió el mantenimiento e incremento del POSEI y el pasado 8 de junio las asociaciones de representantes de los profesionales de este sector, entre ellas la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), firmaron un documento en el que mostraban su rechazo a la propuesta.

Si el presupuesto de la UE para 2020-2027 marcado por otras prioridades como la seguridad y la inmigración no varía, la más perjudicada sería España ya que le sería más costoso hacer frente a esta reducción de fondos.

Los comisarios van a intentar acelerar el proceso para que esta evaluación del presupuesto se produzca antes de las elecciones europeas de mayo de 2019.

Los representantes de agricultores y ganaderos españoles, portugueses y franceses denunciaron este martes su situación y pusieron de manifiesto la unión de los productores de este sector de las RUC y su rechazo ante el recorte.

