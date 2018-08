Soja para rebajar la tensión comercial con Estados Unidos

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) puso en marcha esta semana un mecanismo para evaluar dos veces al mes la evolución de las importaciones europeas de soja estadounidense, uno de los productos que la Unión Europea tiene la intención de importar en mayor cantidad para rebajar la tensión comercial con Estados Unidos.

El informe bimensual es el primer paso implementado por el bloque europeo para cumplir con los compromisos acordados por la UE y EEUU la semana pasada en Washington, donde Bruselas se avino a aumentar sus importaciones de soja y gas natural licuado estadounidenses.

Esta evaluación incluirá información sobre el volumen de importaciones de EEUU, el porcentaje procedente de ese país entre todas las importaciones de soja y los cambios en este porcentaje y en los precios.

EU imports of soybeans from the U.S increased by 283%, bringing the EU's total share of imports of U.S. soybeans to 37%, up from 9% one year ago.

This is a win-win situation for European and American citizens.

Learn more https://t.co/GrduDTQW6Z #EUtrade pic.twitter.com/oem6ZEBiRd