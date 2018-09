¿Quieres que la UE termine con las jaulas para animales de granja?

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció este miércoles que registrará la iniciativa ciudadana "Pongamos fin a la era de las jaulas", que pide a las autoridades europeas su prohibición para gallinas ponedoras, conejos y otros animales de granja, con el objetivo de poner fin al "trato inhumano".

La CE advirtió de que su decisión de registrar la iniciativa, tomada tras certificar que cumplen con los requisitos legales, únicamente afecta a la admisión legal de las propuestas y que aún no ha analizado su contenido.

We will register a new European citizens' initiative 'End the Cage Age' which will then aim to collect 1 million signatures of support → https://t.co/TgHy8tWPVf



Do you have an idea for an initiative too? Share and discuss here → https://t.co/OmOfY2trS2 #EUTakeTheInitiative pic.twitter.com/eNCkld2uPf