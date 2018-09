La UE insta a tomar más en serio la amenaza de la peste porcina

Schloss Hof (Austria) (EFE).- El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, advirtió este martes de que es necesario tomarse con más seriedad los casos de peste porcina africana que afectan ya a nueve socios comunitarios e indicó que algunos países tienen que tomar más medidas.

"Tenemos que mirar con seriedad ahora a la expansión de la enfermedad. Y tomarlo con más seriedad, quizás en algunos Estados miembros, en lo que a medidas de bioseguridad se trata", aseguró Hogan al término de una reunión informal de ministro de Agricultura cerca de Viena.

