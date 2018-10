España, el primer productor de calabazas de la UE

Bruselas (EuroEFE).- España es el primer productor de calabazas de la Unión Europea (UE), con 115.000 toneladas de cucurbitáceas, según la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, coincidiendo con el día de Halloween en el que adquiere especial protagonismo.

Le siguen Francia, con 96.000 toneladas, Alemania (92.000 toneladas), Portugal y Polonia (ambas con 75.000 toneladas), agregó Eurostat en base a los datos de 2017.

Otros Estados miembros de la UE que producen calabazas son Bulgaria y Rumanía (ambas con 20.000 toneladas), Austria (18.000 toneladas), Holanda (15.000 toneladas), Hungría (12.000), Bélgica (10.000), Suecia (3.500), Croacia (3.340), Eslovaquia (3.000), Lituania (2.000), Letonia (1.000), Luxemburgo (340) y Finlandia (230).

