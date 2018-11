España pide a la Eurocámara la rápida ratificación del acuerdo con Marruecos

Estrasburgo (Francia) (EuroEFE).- El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pidió este martes a los eurodiputados la "pronta" aprobación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, negociado por Rabat y Bruselas y pendiente de ratificación en la Eurocámara.

En febrero pasado, el Tribunal de Justicia europeo dictaminó que Marruecos no tenía soberanía sobre el Sáhara Occidental, pero pese a ello el nuevo acuerdo se ha negociado con informes favorables de los servicios jurídicos de la Comisión y el Consejo.

En su encuentro con diversos eurodiputados de distinta ideología y procedencia, Planas ha subrayado "el interés del Gobierno de España en la pronta ratificación" y la importancia para los pescadores, principalmente "para Galicia, Andalucía y Canarias".

"He encontrado una respuesta positiva entre los eurodiputados, pero no debo ocultar que me ha planteado numerosas cuestiones sobre la legalidad del acuerdo", explicó Planas a los periodistas, tras recordar que la CE y el Consejo ya lo han verificado jurídicamente.

"Que los servicios jurídicos de dos instituciones hayan emitido un dictamen favorable es una decisión de referencia. Seamos claros: la decisión no es jurídica es política. Y políticamente debe decidirse en el Parlamento Europeo", añadió.

Planas dijo que sería "lo deseable" que el pleno de la Eurocámara aprobase en febrero el nuevo acuerdo para que los pescadores españoles pudieran volver a faenar en las aguas de Marruecos.

El titular español de Pesca apuntó asimismo que el acuerdo pesquero con Marruecos, además de ser importante para España, "es un acuerdo con un tercer país que tiene relaciones estratégicas con la UE".

Una PAC con "presupuesto fuerte" y visión de género

Planas reclamó también en la Eurocámara que la reforma de la Política Agraria Común (PAC) tenga "un presupuesto fuerte" y que incluya perspectiva de género de apoyo a la mujer en el medio rural.

"España defiende un presupuesto fuerte que pueda responder a los retos medioambientales" a los que la PAC debe hacer frente tras el acuerdo de París y los objetivos 2030, explicó a los medios el ministro.

El Gobierno defiende unos presupuestos "que vayan por encima" de lo propuesto por la Comisión Europea y permitan así "salvar" políticas de los llamados primer y segundo pilar de la PAC, ayudas a agricultores y ganaderos y para el desarrollo rural.

En ese sentido, Planas apuntó que es importante un consenso de los eurodiputados para que haya una "aproximación de ayuda a la renta y los ecoesquemas de forma común en los Estados miembros" para que no haya "competencia" entre países.

Por otro lado, dijo haber trasladado a los eurodiputados la importancia para el Gobierno español de la perspectiva de género en la reforma de la PAC.

"En la definición de los nueve objetivos medioambientales y sociales de la CE no aparece la mujer", destacó Planas, que pidió que se integre en la discusión de todos los temas el rol de la mujer como agricultora, prioridad que dijo fue bien recibida por los miembros del PE.

Por Lara Malvesí (edición: Piedad Viñas)

