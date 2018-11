España mitiga recorte en capturas al besugo y el alfonsino

Bruselas (EuroEFE).- España ha logrado una reducción en el recorte previsto al besugo del Cantábrico y al alfonsino, al adoptar los ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea (UE) un acuerdo este lunes sobre los totales admisibles de capturas (TAC) de peces de aguas profundas para 2019-2020.

Entre las especies y poblaciones más significativas para España, la UE acordó una reducción del TAC para el besugo del Golfo de Vizcaya y mar Cantábrico del 10 % para 2019 respecto al de 2018, y un 10 % adicional para el 2020, donde sólo se podrán realizar capturas accesorias.

Según defiende el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este resultado supone "una gran mejora" de la propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) y permitirá el mantenimiento de la actividad de la flota española "que inevitablemente interacciona con esta especie".

"A cambio, España se compromete a adoptar medidas adicionales de gestión, como el establecimiento de zonas vedadas para la protección de los juveniles", indicó el ministerio en un comunicado.

La UE también ha suavizado los recortes propuestos por Bruselas para otra especie prioritaria para España, el alfonsino, con una reducción final del TAC del 10 % respecto a 2018, de nuevo exclusivamente para capturas accesorias. Como en el caso anterior del besugo.

Se trata de una especie considerada de "estrangulamiento" -cuando un barco dedicado a una especie principal se ve obligado a dejar su actividad porque ha agotado el cupo de pesquerías para las que disponía de una cuota baja- para la que la CE proponía inicialmente un recorte del 20 %.

La captura de peces de aguas profundas, a veces localizados a 400 metros por debajo de la superficie del mar, es un complemento importante para los pescadores dedicados a especies principales como la merluza, el rape o el fletán.

En diciembre, los ministros negociarán la propuesta de la CE sobre las posibilidades de pesca en el Atlántico y el mar del Norte para 2019, que afecta a 89 poblaciones, entre ellas la merluza, de gran interés para España.

Otra prioridad para España: la aceituna de mesa

El comisario de Agricultura, Phil Hogan, afirmó que la Comisión Europea (CE) decidirá próximamente si abre "o no" una queja formal ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por los aranceles impuestos en Estados Unidos a la aceituna negra de mesa española.

El proceso, demandado por España y los productores españoles afectados por la decisión, que eleva hasta un 34,75 % el arancel, está ahora en manos de la dirección general de Comercio del Ejecutivo comunitario, afirmó Hogan al término del Consejo de ministros europeos de Agricultura y Pesca celebrado hoy en Bruselas.

"Estamos finalizando nuestra posición. La dirección general de Comercio es la jefa de filas en relación a si abrimos una queja ante la OMC o no. Espero que esta decisión llegue pronto", afirmó.

El ministro español, Luis Planas, anunció a su llegada a la reunión que pediría más "ayuda y apoyo" a los productores.

Hogan dijo que la próxima semana, en un viaje que tiene previsto hacer a Córdoba para participar en un evento sobre datos en el sector de la agricultura, se reunirá con el ministro para "reflexionar sobre otras medidas posibles".

Tanto la UE como España han alertado en varias ocasiones de la amenaza que puede suponer esta decisión de Washington respecto al conjunto de las ayudas europeas, dado que ataca a ayudas que reciben los aceituneros de los pagos directos de la Política Agrícola Común (PAC), no vinculados a la producción.

