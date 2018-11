La economía azul, la más "resistente" en época de crisis

Nairobi (EuroEFE).- La economía azul, vinculada a los recursos marinos, ha demostrado ser la más "resistente" durante las épocas de crisis económica en la Unión Europea (UE), declaró a Efe el comisario europeo de Medioambiente, Karmenu Vella, en una entrevista en Nairobi.

"Incluso en las épocas de mayor crisis en la UE, podemos decir orgullosos que se produjeron mejoras tanto en la rentabilidad económica como a nivel ambiental en estos sectores", dijo el diplomático maltés.

Marcar un modelo global

Vella asistió esta semana en la capital keniana a la Conferencia de Economía Azul Sostenible (SBEC, por sus siglas en inglés), el primer foro global centrado en el aprovechamiento ecológico de los recursos marinos.

"Desde la UE queremos dar un paso hacia delante y marcar un modelo global. Entendemos que todo el mundo está disfrutando de los beneficios de los océanos, por lo que también las responsabilidades deben ser compartidas", señaló Vella.

La economía azul de la UE, conformada por todas las actividades económicas relacionadas con los océanos, mares y zonas costeras, está "prosperando y creciendo de forma constante", según el primer informe anual de la Comisión Europea (CE) sobre esta materia, publicado el pasado junio.

Con una facturación de unos 566.000 millones de euros, el sector genera en la región un valor agregado de 174.000 millones de euros y crea empleos para 3,5 millones de personas, se detalla en el informe.

