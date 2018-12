ONG Vía Campesina: la cadena corta de suministro es mucho más que vender productos locales

Bruselas (EA.com)/Madrid (EuroEFE).- Las cadenas cortas de suministro alimentario tienen un papel multidimensional que desempeñar, el cual abarca desde vender a precios más asequibles hasta el suministro de alimentos más saludables a los consumidores, que contribuye a atraer a jóvenes agricultores al sector, además de promover el turismo local, asegura en entrevista con el portal europeo multilingüe EURACTIV, socio de EFE, la ecologista Geneviève Savigny, miembro de la ONG ecologista europea Vía Campesina.

¿Qué ventajas tienen para los agricultores y los consumidores del sur de la Unión Europea (UE) las cadenas cortas de suministro alimentario?

Las cadenas cortas de suministro alimentario y las ventas directas son una verdadera oportunidad de que las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas sean viables, al tiempo que se permite que más personas se incorporen a la actividad (agraria). Permite acceder a alimentos de buena calidad, frescos, tradicionales y a precios asequibles para muchos consumidores. Siempre ha estado presente en el sur de Europa. Mi zona, el sur de los Alpes, por ejemplo, es famosa por sus “mercados de Provenza”, y forma parte del atractivo turístico local.

Se renueva regularmente con nuevas formas de ventas directas además de nuevos productores. Hace cuarenta años teníamos muchas granjas que producían queso de cabra, que ahora es considerado como queso tradicional.

Últimamente hemos visto a muchos jóvenes que comienzan con una producción orgánica vegetal en explotaciones agrícolas a pequeña escala. Y es posible también ver otros productos: leche de oveja, miel y queso, vino, pan y cerveza artesanales, hierbas, aceites esenciales, mermeladas de frutas y un amplia gama de conservas de granja (…) Es posible obtener casi todo lo necesario de la producción local.

También hay una innovación permanente en los medios de distribución. El tradicional mercado abierto se completa ahora con el sistema de agricultura apoyada por la Comunidad (CSA-AMAP en Francia), los pedidos por internet, con entrega en puntos locales, y tiendas de agricultura colectiva, que últimamente se han desarrollado mucho. Grupos y asociaciones junto con ONG y autoridades locales intentan poner en marcha programas específicos para permitir el acceso a alimentos locales de buena calidad a grupos urbanos menos favorecidos.

Muchas escuelas también tienen programas para proponer productos locales en sus comidas, algunos días a la semana o al mes. No es mucho más caro cambiar el menú. Mucha de esta producción es orgánica y de buena calidad. De todas maneras, si no hay calidad, no tendrás éxito.

¿Cuáles son los retos de promover cadenas cortas de suministro alimentario?

Creo que hay dos retos principales para desarrollar cadenas cortas: el principal es el problema de una reglamentación, de que hay normas desfasadas en cuanto a la producción, procesado y ventas. De hecho, la reglamentación de la UE incluye un determinado nivel de flexibilidad para pequeñas cantidades de producción, pero las autoridades locales no siempre están al corriente de ello, o no tienen intención de ponerlo en práctica. La organización colectiva de pequeños agricultores es muy importante para esto.

El segundo punto es el acceso a la tierra para jóvenes agricultores. La tierra es, a menudo, cara, no fácil de arrendar, y a pesar de que crece la demanda en muchos lugares, los jóvenes -incluidos muchas mujeres- tal como puedo ver en mi zona, tienen grandes dificultades para iniciar una actividad agrícola.

¿Puede la nueva PAC (post 2020) ayudar a los Estados miembros de la UE a reforzar esta tendencia, es suficientemente ambiciosa?

La PAC nunca tuvo como propósito apoyar a las cadenas cortas. La gran reforma de 1992 tenía como objetivo reducir drásticamente los precios de las materias primas europeas para que los productores de la UE pudieran ser más competitivos en un mercado globalizado, tras la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la inclusión de la agricultura en ese acuerdo.

Los subsidios basados en la superficie se pusieron entonces en pie (con un objetivo) compensatorio. Cuanto mayor sea el área (de explotación), mayor se recibirá (de beneficios), cuanto menos terreno tengas, también los recursos serán menores.

Y algunas veces no recibes nada de nada si eres más pequeño que el área mínima que decide cada país (3 hectáreas en Italia, 5 en Reino Unido, cuando puedes ganarte la vida en una hectárea con hortalizas y ventas directas). Este pago por hectárea es demasiado pequeño para ser un apoyo real. Necesitamos savia nueva, nuevos participantes, que sean agricultores activos, especialmente durante los 3 primeros años de actividad.

También hay medidas en el segundo pilar para la inversión en las explotaciones agrícolas, o de manera colectiva, pero depende de los programas nacionales o regionales y no siempre se establece como una prioridad.

¿Cuáles son los efectos adversos de las cadenas cortas de suministro cuando se habla de otros sectores económicos, como el agroturismo, en especial en la Europa del sur, donde tenemos productos de elevada calidad?

La cadena corta es la base de varias actividades, entre ellas el agroturismo. Por citar a algunos spcios, funciona muy bien en Italia, Eslovenia y varios puntos de Francia, donde contribuye a la economía local. La vida cultural también se refuerza en las zonas rurales con grupos de teatro aficionado o profesional, y con diversos tipos de creación artística. También supone una contribución a la vida diaria de las poblaciones rurales, mantiene abiertas las escuelas, las tiendas y los cafés...

