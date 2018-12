Los agricultores griegos de Kozani, contra su alcalde, enemigo de los mercados agrícolas locales

INFORME ESPECIAL/Atenas/Bruselas (EA.com)/Madrid (EuroEFE).- El alcalde de Kozani, ciudad al norte de Grecia, ha decidido prohibir el movimiento local “Sin Intermediarios”, que había logrado hasta la fecha crear un vínculo directo entre los agricultores y los consumidores, según informa el portal EURACTIV.gr, socio de EFE.

Las autoridades locales aseguran que el mercado de los agricultores, que llevaba funcionando 5 años, violaba la legislación en vigor. Las cadenas cortas de suministro de alimentos aumentaron sensiblemente en Grecia tras la crisis económica, lo cual forzó a los pequeños propietarios a buscar vías alternativas para reducir costes y precios, entre ellas este tipo de cadenas.

A escala de la Unión Europea (UE) se han desarrollado en los últimos años diversas formas de cadenas cortas de suministro alimentario (SFSC por sus siglas en inglés). Los partidarios de estas cadenas aseguran que no sólo se trata de vender a escala local más barato, si no que tienen también un efecto positivo en el desarrollo de las sociedades rurales, el medio ambiente y el agroturismo.

La web helena e-ptolomeos.gr informa de que el alcalde en cuestión decidió, no obstante, poner punto final al movimiento “Sin Intermediarios”, que funcionaba a modo de cadena corta de suministro alimentario, y que servía para que los agricultores de la zona vendieran directamente sus productos a los consumidores.

Para muchos, esa medida llegó por sorpresa, teniendo en cuenta que el alcalde, Lefteris Ioannidis, es un conocido activista en pro del medioambiente, y que hasta el momento se había destacado por sus numerosas políticas progresistas.

De hecho, es uno de los pocos alcaldes de todo el país que han implementado una polémica prohibición de fumar en espacios públicos. Además, también acogió de brazos abiertos a refugiados sirios en el punto más álgido de la crisis migratoria.

Intereses del mercado y de las empresas

La cooperativa “Aliakmon” acusó tanto al alcalde como a la vice-alcaldesa Chryssa Athanasiadou, de extrema izquierda, de haberse plegado a la presión de las grandes empresas en la región, y de haber cedido ante el mercado.

“Es una pena. El alcalde quita a los productores un ingreso importante, y deja a los consumidores sin productos baratos de alta calidad”, aseguró el presidente de Aliakmon, Panagiotis Arnidis.

El parlamento heleno votó recientemente una legislación sobre agroturismo, que podría ser un posible referente legal para las cadenas cortas de suministro alimentario, en especial para los productos de alta calidad de los socios europeos del sur.

“El turismo gastronómico es una parte integral de la herencia cultural de distintos lugares (de Europa), y forma parte del turismo de ocio”, reza la ley, al tiempo que deja claro que una de las actividades principales para promoverlo es la compra de productos agrícolas directamente del lugar donde se producen.

El alcalde aseguró para justificar la prohibición que el movimiento violaba la legislación existente. El ministerio heleno de Agricultura ha presentado una propuesta legislativa sobre las cadenas cortas de suministro alimentario, aunque todavía no ha sido aprobada por el parlamento.

Fuentes municipales explicaron que de acuerdo con la legislación en vigor, esos productores deberían contar con un permiso y atenerse a un proceso de autorización específico.

“Esos productores no hicieron nada (para cumplir con la legislación), y no podemos permitir que un mercado opere sin control”, aseguran las fuentes.

Según la legislación en vigor en Grecia, los productores deberían poner en marcha organizaciones sin ánimo de lucro para poder funcionar, y, al mismo tiempo, demostrar, a través de un informe anual, que sus actividades están basadas en acciones solidarias en pro de los más desfavorecidos.

“La elección voluntaria de no cumplir con la ley no es y no será aceptable”, aseguraron las autoridades municipales en un comunicado.

Los agricultores en Kozani explicaron que a pesar de esta brecha legislativa, en otras regiones de Grecia los mercados agrícolas de este tipo funcionan sin trabas, y en ese sentido manifestaron su perplejidad por la prohibición que se les ha aplicado.

Contactado por EURACTIV.com, Arnidis aseguró que los intereses comerciales locales y los supermercados son quienes en realidad están detrás de esta prohibición.

En ese sentido, comentó que el mercado de los agricultores en Kozani se organizaba una vez al mes, y que la respuesta de los consumidors locales siempre fue muy positiva, hasta la fecha.

Por Sarantis Michalopoulos (EA.com)/F.H (EuroEFE.EA.es)

