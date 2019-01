El Polisario denunciará el acuerdo comercial UE-Marruecos ante la justicia europea

Argel (EuroEFE).- El Frente Polisario ha decidido denunciar de nuevo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (CJUE) el acuerdo comercial entre Marruecos y la Unión Europea aprobado el pasado miércoles por el Parlamento Europeo, por incluir territorios saharauis.

En un comunicado difundido este lunes por la agencia oficial de noticias SPS, el Polisario advirtió de que la batalla por la preservación de los recursos naturales saharauis "será un factor de presión determinante sobre el ocupante marroquí".

"La batalla se librará en los órganos judiciales y ejecutivos de Europa, que no reconoce la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, como se precisó en su última resolución sobre el acuerdo comercial ilegal entre Marruecos y la UE", subrayó el Polisario.

The @EUCourtPress ruled that #Morocco has no sovereignty over #WesternSahara. Despite this, the EU still fails to respect Saharawi rights by striking deals with the Moroccan regime such as the one forced through #EPlenary this week! @palomalopezB @PatrickLeHyaric pic.twitter.com/NHX4dUn24B