Los grandes productores de vino de la UE, en contra de autorizar nuevas variedades de vid

Bruselas (EuroEFE).- Los principales productores de vino de la Unión Europea (UE), entre los que figuran España, Francia e Italia, rechazaron este lunes la propuesta de autorizar el cultivo en la UE de seis variedades de vid ahora prohibidas, que según Bruselas ayudarían a reducir el uso de pesticidas.

El asunto se trató en un Consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea, en el que también se abordó la preparación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) con vistas al periodo 2021-2027, y la situación de la peste porcina africana.

Highlights #AGRIFISH Council under @ro2019eu "On the #CAP discussion, we have dealt with a new #performance model, the agricultural reserve, and financial discipline, as well as the authorisation of wine #grape varieties." https://t.co/NttKiHKkDT