Grecia: la baja rentabilidad y las restricciones en la áreas rurales alejan del campo a los jóvenes

REPORTAJE ESPECIAL.- La baja rentabilidad y la mala calidad de las infraestructuras hacen que la agricultura griega sea poco atractiva para los jóvenes, que más que nunca necesitan impulsar el sector, según explica este reportaje de EURACTIV-Grecia, socio de EFE.

“La profesión de agricultor es menos atractiva para las jóvenes generaciones, sean hombres o mujeres, por la baja rentabilidad comparada con otras ocupaciones y restricciones que implican vivir en las zonas rurales más remotas”, explica Elli Tsiforou, experta en temas agrícolas europeos, a EURACTIV.gr.

Tsiforou, que dirige la oficina en Bruselas de GAIA EPICHEIREIN, miembro heleno de la organización de agricultores y cooperativas paneuropeas Copa-Cogeca, aseguró que se deberían tomar medidas inmediatas para atraer a las jóvenes generaciones a la actividad agrícola.

Los más críticos aseguran que el creciente envejecimiento de la población y la falta de mujeres agricultoras seguirán siendo obstáculos para el desarrollo del sector agrícola del país.

“Tendríamos que modernizar la profesión en sí misma para hacerla más atractiva para los jóvenes. Los agricultores necesitan volver a tener confianza en su futuro y los nuevos agricultores tienen que inspirarse en ellos”, agregó Tsiforou.

“Si no proponemos una Política Agrícola Común (PAC), con una adecuada financiación y con visión (a largo plazo) basada en el conocimiento y la innovación, garantizando los ingresos de los agricultores y creando valor añadido tanto para ellos como para las zonas rurales y para la sociedad en su conjunto, me temo que medidas como la primera instalación y el apoyo a la inversión no serán suficientes para dar un vuelco a las estadísticas a largo plazo”, agregó Tsiforou.

Los problemas de los nuevos recortes al presupuesto de la PAC

Según Areti Vaiopoulu, un ganadero griego de Thessalia Occidental, cuantos más nuevos ganaderos permanezcan en el mercado, mejor será para el sector agrario en el país.

“La edad promedio de los agricultores se reduce y nuevas ideas y nuevas mentes, nuevos científicos entran al mercado”, explica Vaiopoulu a EURACTIV-Grecia.

Los agricultores griegos aseguran que la actual PAC ya ha aportado innovación en el campo, pero queda mucho por hacer.

En ese sentido, Vaiopoulou explicó que la actual PAC ha ayudado mucho a los nuevos agricultores, pero los profesionales están preocupados por las propuestas de recortes en la PAC “post 2020”, en especial sobre las implicaciones que pueda tener en los jóvenes agricultores en sus primesos pasos para establecer su negocio.

Las principales áreas en las cuales los agricultores siguen esperando apoyo de la nueva PAC incluyen el aumento de los costes de producción, los precios del mercado y la calidad de la producción.

“No queremos perder el actual apoyo de la PAC. Personalmente, como productor ganadero, necesito ayuda para la promoción de mis productos”, explica.

Mujeres al frente de la gestión de las granjas

Al mismo tiempo, el número de mujeres agricultoras sigue siendo relativamente limitado en Grecia, y por ello siguen luchando a diario por mantener sus explotaciones funcionando.

“En otros países, el sistema bancario alienta a las mujeres para que impulsen sus explotaciones agrícolas pero aquí necesitas hacerlo todo por tu cuenta”, se lamenta Vaiopoulou, al tiempo que subraya el papel de las cooperativas para coordinar el intercambio de experiencias y acciones en el mercado.

Para Elli Tsiforou, las mujeres agricultoras son empresarias con plena participación en la modernización del sector agro-alimentario de la UE.

“Y lo que esperan de la futura PAC es exactamente igual que sus pares masculinos: herramientas visionarias, modernas, que les permitan ser sostenibles en todas las dimensiones del término”.

Por Sofía Elanidou (EURACTIV.gr)

Aviso legal

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Unión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su/s autor/es. La UE no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.