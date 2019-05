España expone en la Seafood su liderazgo pesquero en la UE

Bruselas (EuroEFE).- España exhibe esta semana en la Seafood, la mayor feria mundial del pescado, el liderazgo de su sector, "puntero" en la Unión Europea por su dimensión y sus esfuerzos por la sostenibilidad. Este es el argumento de la secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz.

España "es el primer país en pesca extractiva y de conservas de pescado" en la UE y opinó que el principal "valor añadido" de su sector pesquero es la apuesta por hacer una pesca sostenible.

Villauriz asistió a la Seafood coincidiendo con el primer día de la feria, que celebra su 27 edición y a la que asisten "181 empresas españolas, de las cerca de 2.000 que participan este año".

Indicó que el lema "Pescado rico, sano y seguro", elegido para el pabellón español, que acoge a 21 empresas y asociaciones, hace énfasis en esos tres aspectos, ya que "lamentablemente hemos visto que ha habido un ligero descenso en el consumo del pescado comparado con años anteriores".

En ese contexto, mencionó la importancia del pescado en una "dieta sana y saludable".

Villauriz subrayó que la feria "es el punto de encuentro para la realización de negocios, para el intercambio de información y la puesta al día para todos los que están en el sector", desde la industria extractiva, pasando por la transformación y la comercialización.

La secretaria de Pesca indicó que las empresas españolas exportan, sobre todo, pescado fresco y congelado a la UE, pese a estar presentes en otros países del norte de África, Turquía o Latinoamérica.

Aunque en el certamen había prevista inicialmente una reunión con las autoridades argentinas para desarrollar el contenido de un memorándum de entendimiento con España, la cita fue cancelada porque el subsecretario argentino tuvo que regresar a su país, explicó Villauriz.

El expositor institucional de España, un pabellón de 224 metros cuadrados, acoge a veintiuna empresas nacionales mientras que en el área española se encuentran los pabellones autonómicos de Galicia, Andalucía, País Vasco, Asturias, Cataluña y Canarias, que cuentan en total con unas cien firmas.

En el pabellón español están también la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados y Mariscos (Anfaco-Cecopesca), la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (Apromar) o la Agrupación Nacional de Compradores de Productos Pesqueros en Puertos (Acopes).

La conselleira de Mar de Galicia, Rosa Quintana, explicó por su parte en declaraciones a la prensa que 70 empresas gallegas, 20 más que en el año precedente, se han desplazado a Bruselas para participar en un evento que consideró "una oportunidad única" para el sector.

"Este año está siendo bueno para estas empresas", dijo la consejera, que consideró que además de servir de escaparate, la feria permite saber "qué se está haciendo en otros países".

También señaló que el secreto de Galicia está "en la tradición, en el saber hacer de la materia prima de excelente calidad", a la que se suma la innovación.

Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de Asturias, María Jesús Álvarez, dijo a Efe que participan cinco empresas asturianas comercializadoras y transformadoras de productos de pesca o dedicadas a la acuicultura.

"Estamos acompañando a cinco empresas comercializadoras, transformadoras y también de acuicultura en este evento que concita un número muy importante de compradores", dijo la consejera.

La presencia es similar a la de la edición anterior, añadió, e indicó que además se aprovecha "para promocionar al conjunto de marcas en alimentos del paraíso natural, que amplía la oferta de productos de pesca de Asturias, al pescado de la rula, el pulpo (con la ecoetiqueta) MSC y la merluza del pincho".

Está previsto que a la Feria Seafood Expo Global asistan en esta edición unos 29.000 visitantes de más de 150 países.

Una iniacitiva de la CE contra la pesca ilegal

La Comisión Europea aprovechó una nueva herramienta para luchar contra la pesca ilegal. El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, lanzó la iniciativa "Catch", concebida también para seguir la entrada de productos del mar en la Unión Europea. El lanzamiento tuvo lugar en la feria Seafood. Según el comisario Vela la UE es líder en la lucha contra la pesca ilegal y además es el mercado pesquero más grande del mundo. "Por ello, ha dicho el comisario, la creación de Catch es un importante paso para convencer a los gobiernos y a los exportadores de todo el mundo de que respeten las normas contra la pesca ilegal". A cada producto que entre en el territorio de la UE se le exigirá un certificado que asegure que ese pescado que entra procede de la pesca legal

We’ve launched CATCH, the unique IT system to manage catch certificates & reduce opportunities for fraudulent imports, ensuring that what is rejected in one entry point cannot enter the EU in another. Fighting #IUU #SGE19 #OceanEU pic.twitter.com/aetMAaUrWw