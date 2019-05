Bernhard Url, director de EFSA: "todos subestimamos el poder emocional del glifosato"

Bruselas (EA.com)/Madrid (EuroEFE).- Un nuevo procedimiento para la nueva autorización del polémico glifosato está a punto de empezar en la Unión Europea (UE). El director de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sis siglas en inglés), Bernhard Url, reflexiona sobre los retos que plantea una posible nueva autorización de esta sustancia y también sobre el "poder emocional" que este tema tiene en toda Europa.

"La comunicación es clave, y esa es, quizás, la mayor lección que tuvimos que aprender. Creo que todos subestimamos el poder emocional del glifosato", asegura el director de EFSA, con sede en Parma, Italia.

Pero sobre este tema, que ha levantado ampollas en Europa, el funcionario señala algunos de los puntos más sensibles: "el glifosato se ha convertido en símbolo de mucho más: ya no se trata de un hercibida, pero de la manera en la cual practicamos la agricultura en Europa, la escasez de insectos y polinizadores, la globalización del comercio, la biodiversidad..."

Diferenciar entre ciencia y política

Una de las claves, opina, es establecer una línea divisoria clara: "eso sólo se puede gestionar con una adecuada comunicación pero también con una diferenciación razonable entre lo que es política y lo que es ciencia. Para dar un ejemplo: la gente se sorprendió cuando se detectó glifosato en la orina de sus hijos. Pero eso es un tema político: si usamos glifosato, lo encontraremos, por que los métodos analíticos son hoy en día tan precisos que prácticamente todo es detectable".

"Si no quieres encontrar rastros de glifosato en la cerveza o en los espaguetis, entonces tienes que hablar de su uso y no de su seguridad. Todos los restos encontrados no son preocupantes para la seguridad y todos los otros reguladores en el mundo han dicho que es seguro si se utiliza adecuadamente. Pero eso no significa que tenga que ser utilizado", subraya.

¿Dejar de usar herbicidas?

"Lo que espero para la siguiente re-autorización del glifosato es que también se produzca una evaluación sobre lo que significaría dejar de usar el glifosato o los herbicidas para la biodiversidad, el agua, los ingresos de los agricultores, los precios de los alimentos, la disponibilidad de los alimentos, etc. Eso fue lo que echamos de menos en el debate previo", concluye el alto funcionario europeo.

