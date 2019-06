La UE acuerda un Fondo de Pesca que, según Bruselas, pone en riesgo la sostenibilidad

Luxemburgo (EuroEFE).- Los países de la Unión Europea cerraron este martes un acuerdo sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca para 2021-2027 que, según alertó la Comisión Europea, crea el riesgo de aumentar la capacidad de la flota y poner en peligro los esfuerzos en favor de una pesca sostenible.



Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE, reunidos en Luxemburgo, introdujeron una serie de cambios en la propuesta inicial de Bruselas para dotarla de mayor "flexibilidad" y reducir la complejidad de sus normas, de manera que sea más sencillo beneficiarse de las ayudas.



Pese a los recelos de la Comisión Europea, los países acordaron mantener ciertas ayudas a la construcción de nuevos buques o la renovación de los motores de algunos barcos, uno de los aspectos que Bruselas rechazaba.



El ministro español en funciones de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, valoró el acuerdo logrado y recordó que España, Francia e Italia impulsaron algunos de los cambios introducidos en la propuesta inicial.



En particular, consideró positivo que el Fondo mantenga algunas ayudas tradicionales "importantes" para el sector pesquero y la flexibilidad en el límite de financiación de las ayudas de compensación de las regiones ultraperiféricas, como Canarias.



Además, el titular español hizo hincapié en que el futuro Fondo europeo "no aumentará la capacidad de la flota" y subrayó que, cuando se habla de "sostenibilidad", la primera "es la humana".



"No hay ningún Estado miembro que plantee un aumento de la capacidad. Desde luego no lo va a hacer en ningún caso España", dijo Planas ante sus homólogos.



En el mismo sentido se pronunció el ministro francés de Pesca, Didier Guillaume, que en declaraciones a la prensa dijo que hay un "buen compromiso entre los países en que el Fondo debe seguir siendo un instrumento contra la sobrepesca" y que su objetivo es "ayudar a la modernización de la flota".



"La renovación no es para pescar más, sino para pescar mejor", subrayó el titular galo.



Por su parte, el consejero de Agricultura y Pesca de Canarias, Narvay Quintero, que asistió a la reunión en representación de las Comunidades Autónomas, dijo a Efe que el pacto logrado es bueno porque tiene en cuenta muchas de las cuestiones que Canarias había planteado, y criticó la posición de la Comisión Europea.



"No entiendo las críticas de la Comisión, y más en el caso de Canarias, una flota totalmente artesanal", dijo.



El comisario europeo de Pesca, Karmenu Vella, criticó hoy algunos de los cambios introducidos a su propuesta, al considerar que pondrán en peligro la sostenibilidad de la pesca.

Críticas de las organizaciones ecologistas

"Les insto a actuar con precaución, porque hay mucho en juego en términos de la sostenibilidad del sector y de nuestra credibilidad internacional", dijo Vella al término del debate entre los ministros.

Según el comisario, "introducir generosos subsidios y más capacidad de flota puede poner en riesgo nuestros esfuerzos" en aras de una pesca sana sin excesos y será perjudicial para la flota europea a largo plazo.



Aunque dijo que le había "tranquilizado" que los ministros dejaran claro que no tienen intención de incrementar la capacidad de sus flotas, consideró que ese aspecto debería constar en el texto del compromiso logrado, en lugar de "introducir excepciones ligadas a la eficiencia energética, la seguridad a bordo y las condiciones de trabajo".



El Consejo precisó en un comunicado que las excepciones introducidas "estarán sujetas a condiciones muy restrictivas para evitar cualquier aumento de la capacidad y respetar plenamente los objetivos de la Política Pesquera Común".



Por ejemplo, para decidir si la primera adquisición de un buque pesquero puede ser objeto de financiación se tendrán en cuenta aspectos como la edad y la eslora del buque o la edad, la cualificación o la experiencia de la persona que solicite las ayudas.



El acuerdo logrado es parcial, a falta de la negociación final con el Parlamento Europeo, que se espera tenga lugar el próximo otoño.



La organización ecologista WWF criticó en un comunicado el pacto logrado, que en su opinión supone "la reintroducción de subsidios dañinos para los buques de hasta 24 metros" de eslora.



"Este tipo de asistencia corre el riesgo de aumentar las actividades de pesca en aguas donde ya existe sobrepesca", alertó.

