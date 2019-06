Phil Hogan: La UE hizo significativas concesiones agrícolas en el acuerdo con Mercosur

Bruselas (EuroEFE).- El comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, reconoce que la Unión Europea (UE) ha hecho "significativas concesiones" en materia agrícola y agroalimentaria al cerrar el acuerdo de asociación con el Mercosur, pero aseguró que el resultado obtenido es "equilibrado".

"No se puede negar que hemos tenido que hacer significativas concesiones para garantizar un resultado equilibrado, integral y ambicioso", indicó Hogan en una rueda de prensa este viernes para informar sobre el cierre de las negociaciones logradas en Bruselas.

Los obstáculos en materia agrícola, por lo sensible de ese sector para los europeos, no se eliminaron hasta el final de las negociaciones.

Hogan explicó que la UE ha "insistido en proteger algunos sectores sensibles" y que lo conseguido es "un acuerdo equilibrado que responde a esa ambición".

#Mercosur #trade deal done! A historical moment. In the midst of international trade tensions, we are sending a strong signal that we stand for rules-based trade. Largest trade agreement has ever concluded. Positive outcome for environment & consumers.https://t.co/AE5z78c81J — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 28 de junio de 2019

Por lo que respecta a los intereses ofensivos de la UE, dijo que los europeos han asegurado la abolición de aranceles en todos los vinos y cervezas, así como significativas cuotas libres de aranceles para el queso y otros productos lácteos.

También han acordado simplificar los procedimientos de exportación y aduanas, para que los negocios agroalimentarios tengan más fácil comerciar entre sí.

El comisario afirmó que productos de alta calidad y regionales de la UE serán protegidos por su indicación geográfica, "una garantía para nuestros consumidores pero también una oportunidad para que los productores refuercen su posición en el mercado", apuntó.

"Este acuerdo es el más importante jamás hecho sobre indicaciones geográficas dentro de un tratado comercial, y como resultado 370 indicaciones geográficas europeas estarán protegidas de imitaciones en los cuatro países del Mercosur", recalcó.

I am satisfied that we have achieved a balanced #Mercosur deal. There will be both opportunities & challenges for EU producers - they will have the time + support from #EU to make any necessary adjustments. EU market access for sensitive products is limited & strictly controlled. — Phil Hogan (@PhilHoganEU) 28 de junio de 2019

Hogan se refirió igualmente a que las áreas que más alertas levantaban, como son las importaciones de vacuno o azúcar, donde se ha logrado "un equilibrio entre las ambiciones y expectativas del Mercosur por una parte, a la vez que también hemos lidiado con las preocupaciones de los agricultores europeos".

Para la carne de pollo, la de vacuno, la miel y el etanol, el acceso será "en forma de cuotas libres de aranceles que serán implementadas a lo largo de varios años", informó, y agregó que se hará "bajo ciertas condiciones".

"Cuando haya un incremento repentino de las importaciones, el acuerdo de hoy permite la aplicación de algunas medidas de salvaguarda que darán más protección a los agricultores europeos", enfatizó el comisario.

Así, para la carne de vacuno, el volumen de importaciones con tarifas preferenciales se incrementará en 99.000 toneladas, lo que supone alrededor del 1,25 % del total del consumo de carne de la UE, y será implementado a lo largo de un periodo de cinco años, dijo.

"El año pasado importamos de los cuatro países del Mercosur casi 270.000 toneladas de vacuno y ternera, así que ya somos un comerciante bien establecido con esa región", explicó.

En azúcar, acordaron mejorar las condiciones de una cuota ya existente de 180.000 toneladas, que "no estará libre de aranceles sino basada en nuestro consumo medio anual de la UE, de unos 18 millones de toneladas aproximadamente".

"Este volumen representa un 1 % de nuestro consumo anual, pero la cota se implementará a lo largo de un periodo de cinco años", indicó Hogan, quien agregó que "ya somos importadores de sustanciales cantidades de azúcar de los países del Mercosur".

Además, han abierto "una nueva cuota de carne de pollo, de 180.000 toneladas, que será objeto de una implementación gradual en cinco años".

El comisario dejó claro que, durante los años de aplicación de las cuotas, los productores europeos "tendrán tiempo para hacer los ajustes necesarios" al igual que los tendrá que hacer también el Mercosur "en algunos sectores".

Hogan anunció que la Comisión Europea "está dispuesta a asistir a nuestros agricultores en caso de que haya perturbaciones en el mercado", y que para ello tiene "un paquete de apoyo preparado de unos mil millones de euros" que "proporciona una red de seguridad para los productores, si es necesaria".

Recalcó además que todos los productos agrícolas importados del Mercosur "tendrán que seguir cumpliendo altos estándares de calidad" o, si no, "serán rechazados" como ocurre actualmente en ocasiones.

What does the #EU Common Agricultural Policy do for YOU?



Keeps family farmers on the land

Best quality food for 500 million Europeans

Supports rural communities to live, work & maintain our environment

Check out this video to see what's next for the #FutureofCAP! pic.twitter.com/IYZg5qSEkw — Phil Hogan (@PhilHoganEU) 6 de junio de 2019

Por Rosa Jiménez (edición: Catalina Guerrero)

Para saber más:

► La UE y Mercosur celebran su histórico acuerdo en el G20