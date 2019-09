Cultivos de secano en sur de Europa podrían caer un 50 % por cambio climático

Copenhague (EuroEFE).- La producción de cultivos de secano como trigo, maíz o remolacha podría reducirse a la mitad en el sur de Europa en 2050 por el cambio climático, advirtió este miércoles en un estudio la Agencia Europea de Medioambiente (AEMA), que pide dar "prioridad máxima" en el sector a los mecanismos de adaptación.

El informe, que se basa en proyecciones de emisiones altas de gases invernadero, alerta de un "descenso sustancial" de los ingresos agrícolas en 2050, que se traduciría en una caída media del Producto Interior Bruto (PIB) del 1 %, aunque con grandes variaciones regionales en el continente.

A finales de siglo el valor de las tierras agrícolas decrecerá, en este escenario, más de un 80 % en partes del sur de Europa y la región mediterránea, lo que podría implicar el abandono de tierras.

