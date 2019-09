El "invernadero móvil" se pone en marcha...a comer frutas y verduras

Bruselas (EuroEFE).- El "invernadero móvil" está en marcha. Recorrerá seis países de la UE, entre ellos España, para convencerles a los ciudadanos que hay que comer frutas y verduras. Esta iniciativa se produce en un contexto de incertidumbre para el sector hortofrutícola, que ve con recelo la fecha del próximo 31 de octubre y la posibilidad de que se produzca un "brexit" sin acuerdo.

El sector hortofrutícola europeo presentó este miércoles la primera campaña conjunta para impulsar el consumo de fruta y verdura de origen europeo, una iniciativa que incluirá una gira de un "invernadero móvil" por seis países, entre ellos España.

