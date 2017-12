Jaume Duch: la “generación Erasmus”, uno de los motores del cambio en la UE

Madrid (EuroEFE).- El jefe de comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha asegurado que muchos de los lastres, temores o prejuicios que todavía aquejan a la Unión Europea (UE) se podrían superar, entre otros factores, cuando se produzca un “relevo generacional”.

En una extensa entrevista en la sede de la Eurocámara, en Bruselas, en la noche del jueves (30/11/2017) con la cadena Telemadrid, Duch lamentó que algunos socios de la UE estén poniendo piedras en el camino de la construcción europea, a falta de menos de dos años (mayo-junio de 2019), para las elecciones al Parlamento Europeo.

El alto funcionario español achacó parte de esas dificultades a una cuestión generacional, de manera de pensar, de formas de entender Europa, sin rémoras ni ideas preconcebidas.

El relevo generacional en la UE

“Aquí hay una cuestión que es de relevo generacional, de que la gente joven que entiende la UE como el medio natural de convivencia, que ya han hecho su (beca europea) Erasmus, que quieren trabajar fuera, que quieren utilizar al máximo todas las facilidades que da el ser miembros de la UE, sean los que vayan ocupando poco a poco los puestos (de responsabilidad política)”, aseguró en la entrevista.

Al mismo tiempo, Duch se lamentó de que, una vez más, se culpe a la UE de lo que va mal, pero se olviden las cosas positivas (muchas más) que ha aportado y aporta la UE, a la cual España (y Portugal) se adhirieron en 1986.

“Por cada tema que más o menos va mal, y que por tanto sale en los medios de comunicación, habrá 10 o 20 que van bien y de los que nadie habla”, subrayó.

“No se pueden cerrar las puertas de la UE"

Respecto a algunos de los problemas de la UE, además del “brexit” (salida de Reino Unido), el auge de los populismos, o el reto de la inmigración, entre otros, Duch se refirió a la multiplicidad de velocidades en Europa, y al hecho de que algunos socios, que se incorporaron más tarde a la UE, puedan plantear algunas dificultades al bloque.

“Es mucho más complicado gestionar una UE de 28 o de 27 países (tras el “brexit”), que una UE de 15 países, que son más homogéneos que los (socios) que llegaron después. Pero no se pueden cerrar las fronteras de la Unión Europea a países que son plenamente europeos. Eso, a lo mejor, facilitaría la vida a corto plazo, pero no a largo plazo. Porque eso divide de nuevo a Europa en dos mitades, y eso no puede ser”, comentó Duch.

El jefe de comunicación y portavoz de la Eurocámara, admitió, no obstante, que el bloque comunitario ha tenido que hacer un esfuerzo para integrar a determinados socios:

“Es cierto que ha habido que hacer un esfuerzo muy importante para, de alguna manera, `digerir` a todos estos países. Aunque en algunos casos ha sido muy fácil, hasta el punto de que hay (algunos de esos) Estados miembros que parece que están aquí (en el bloque) desde siempre. Pero quizás sea más fácil fijarse en países que después han creado una cierta problemática, o que uno se da cuenta que quizás han entrado en la UE más, digamos, por las facilidades materiales (fondos comunitarios) que no por el espíritu europeo, que se supone tendría que ser la base de esta decisión. Pero esto son cosas que se construyen desde dentro, y a base de generaciones”, indicó.

Los problemas de Europa se solucionan desde dentro

Sean cuales sean los retos que enfrente la UE, subrayó, siempre se podrán superar con más garantías desde el interior del bloque comunitario:

“Los problemas europeos, los problemas de Europa como continente, se solucionan mucho mejor cuando se está dentro de la UE, porque ahí hay instrumentos de control mutuo de los Estados miembros que fuera no existen”, aseguró Duch.

En relación con los socios (cuyo nombre no citó) que están exhibiendo más “euroescepticismo”, y poniendo más dificultades sobre asuntos como la presión de la inmigración ilegal, Duch comentó que se da la paradoja de que son quienes menos padecen esa situación.

“Son países que, en estos momentos, tienen gobiernos en cuyos programas han subrayado muchísimo, y no sé de qué color, temas que tienen que ver con la emigración, con la seguridad, con la política de refugiados. Pero, curiosamente, cuando uno busca y ve la realidad, son precisamente quienes menos tienen estos problemas. Si hay países que realmente están confrontados a cuestiones como el terrorismo internacional o la emigración ilegal, son España, Italia, o Grecia, en los cuales el europeísmo, aunque en algún segmento de la sociedad se pueda tambalear, no está en crisis”, apuntó.

El Parlamento Europeo ya está “en campaña”

Por otro lado, a pesar de que faltan casi dos años para los comicios europeos, Duch aseguró que la Eurocámara ya está totalmente centrada en ese objetivo:

“Estamos ya a pleno rendimiento en el tema de las elecciones europeas: estamos a un año y medio. Creo que serán en el último fin de semana de mayo, aunque la fecha oficialmente está todavía por decidir, pero en el Parlamento, al menos en los servicios de comunicación, ya nos hemos puesto las pilas. Tenemos ya un proyecto de campaña institucional, para llevar al voto, para explicar el interés de las elecciones, qué hay detrás de estas elecciones, cómo funcionan, por qué hay que votar…el proyecto de campaña ya está aprobado y hemos empezado con la fase de implementación. Nosotros ya estamos en campaña”, explicó.

Para saber más:

► Parlamento Europeo en España