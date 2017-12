Los Veintiocho a favor de un Erasmus más amplio

Bruselas (EuroEFE).- Los líderes de la Unión Europea (UE) están de acuerdo en ampliar el programa Erasmus y fomentar la cooperación educativa entre países, en una estrategia para desarrollar la competitividad y la cohesión social, y pidieron a la Comisión Europea (CE) avanzar en este sentido.

"La educación y la cultura son clave para construir sociedades inclusivas y cohesionadas, y para fomentar nuestra competitividad", afirmaron los jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en Bruselas, en unas conclusiones.

En la cumbre, los países reforzaron su compromiso de cooperar en estas áreas, ya sellado con la proclamación del "Pilar Europeo de Derechos Sociales", también llamado pilar social, respaldado por las tres principales instituciones europeas -Consejo, Comisión y Parlamento Europeo- en la cumbre social de Gotemburgo (Suecia) del pasado noviembre.

El Consejo Europeo, que reúne a los líderes europeos, pidió así avanzar en el intercambio de estudiantes, incluida una ampliación del programa Erasmus y una mayor cooperación entre los sistemas educativos europeos.

En concreto, pretenden que en 2024 haya alrededor de veinte "universidades europeas", que faciliten la obtención de diplomas cursados en varios países y la creación de un "carné de estudiante europeo".

La idea de esta iniciativa es también impulsar el estudio de idiomas, con el objetivo de que "más jóvenes hablen al menos dos lenguas europeas sumadas a su lengua materna".

Por otra parte, los líderes pidieron más compromiso para el desarrollo de las habilidades digitales de los jóvenes así como conocimientos en ciberseguridad e inteligencia artificial, y se comprometieron a incluir estas prioridades en el próximo marco financiero multianual, posterior a 2020, que empezará a negociarse la próxima primavera.

Tibor Navracsics, comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, señaló en su cuenta en la red social Twitter que el sucesor del programa ErasmusPlus "tendrá que ser mucho más grande y abierto a personas de todos los orígenes".

The successor to our #ErasmusPlus programme will need to be much bigger and even more open to people from all backgrounds