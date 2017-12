Un concurso fotográfico abre boca de cara al Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018

Las instituciones europeas con sede en España y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte han anunciado este lunes la apertura de un concurso fotográfico ("Europa: un patrimonio de todos") para los europeos residentes en España, con motivo de la celebración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Los inscritos deberán presentar una fotografía de espacios de interés, tradiciones, costumbres o folclore de la UE. El concurso dará el pistoletazo de salida a un año en el que el Viejo Continente quiere mostrar al exterior aquel acervo y legado cultural del que se enorgullece.

Con la vista puesta en el pasado pero también en el futuro, la UE quiere ensalzar unos valores comunes que unen a sus habitantes.

Según los datos de la Comisión Europea, el patrimonio cultural genera unos 7,8 millones de empleos en la UE (por cada empleo directo, el patrimonio genera 26,7 indirectos) y el 68% de los europeos confiesa que el patrimonio influye en su destino vacacional (Eurobarómetro sobre los hábitos culturales de los europeos)

En 2018, la UE tiene previsto organizar miles de eventos y continuar su financiación de proyectos como los programas Erasmus+, Europe for Citizens o Horizonte 2020. Además de una convocatoria dedicada a proyectos patrimoniales (programa Europa Creativa) que financia 25 propuestas transnacionales.

Por extensión, adquirirán especial relevancia actividades como las Jornadas Europeas del Patrimonio que se celebran cada otoño, el otorgamiento de las etiquetas de Patrimonio Europeo a 29 sitios, la cocapitalidad europea de la cultura que compartirán La Veletta (Malta) y Leeuwarden (Holanda), y los Premios Europa Nostra, entregados a las mejores obras de conservación del patrimonio.

