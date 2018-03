Arranca el Año Europeo del Patrimonio Cultural

El Año Europeo del Patrimonio Cultural arrancó este martes en Palencia, con un programa de eventos que pretende reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio común europeo.

España, el tercer país del mundo en número de bienes patrimonio de la humanidad, solo por detrás de Italia y China, organiza un año en el que se pretende fomentar el intercambio y la valoración de este recurso compartido y sensibilizar acerca de la historia y los valores comunes europeos .

European Year of #CulturalHeritage will see over 100 European-level events & thousands of national and regional events all over Europe. More information: https://t.co/ehNNa40b4a #EuropeForCulture pic.twitter.com/FpSM7yy3y6