La segunda edición del festival MadWomenFest tendrá presencia en Europa

Madrid (EuroEFE).- El festival MadWomenFest, dedicado a la cultura y a la música con la igualdad de género como objetivo principal, estará presente en Europa en su segunda edición, en otoño próximo, con un concierto en Berlín, adelantó este lunes su promotora, la soprano, compositora y directora de orquesta Pilar Jurado.

Jurado, que no descarta otro concierto en Bruselas, estará en la capital belga el próximo 8 de marzo como invitada y ponente especial de la sesión inaugural de la celebración del Día internacional de la Mujer en el Parlamento Europeo (PE), a iniciativa de la eurodiputada española Beariz Becerra.

Ante el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, y de la comisaria de Justicia, Igualdad y Consumidores, Vera Jourova, Jurado detallara ese día las peculiaridades del festival y las actividades que promueve en favor de la igualdad de género.

En una rueda de prensa hoy en la sede del PE en Madrid, la artista subrayó que MadWomenFest es "más que un festival, un movimiento que permite acciones sociales en contacto con el humanismo".

Para Jurado es importante "rehumanizar a nuestra sociedad" y reconoció estar impresionada por el hecho de que su iniciativa haya alcanzado repercusión europea: "Que una primera edición sea ya marca internacional quiere decir que es una idea que se ha contagiado, como la alegría", celebró.

"No me gusta el mundo en el que estamos viviendo. Si hablamos de igualdad es que no hay igualdad", según Jurado, cuya iniciativa nació por "necesidad".

MadWomenFest "coincide con este movimiento mundial -en referencia al movimiento #metoo -porque somos muchos los que buscamos este cambio y germina todo lo que se ha plantado durante mucho tiempo".

En opinión del secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad, Mario Garcés, presente también en la rueda de prensa, ese movimiento feminista que se ha irradiado desde Estados Unidos debe ser aprovechado.

"En España, Pilar Jurado defiende esa corriente. Pilar Jurado es marca España, sociedad civil", manifestó Garcés.

El festival MadWomenFest fue una propuesta que "convenció automáticamente" a Garcés porque la idea de Jurado "quería conjugar las artes en todo su esplendor con el compromiso de igualdad".

Lo hizo, añadió el secretario de Estado "de la manera más provocadora posible", en el sentido de que "el punto de provocación" ha sido sumar a la causa a "aquellas personas con compromiso cultural".

Por su parte, la vicepresidenta de la subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, recalcó que MadWomenFest une "a la sociedad civil por un lado y las instituciones por otro, trabajando juntos de verdad".

Este año se presenta como una oportunidad para abordar la igual integral, según Becerra, ya que a su modo de ver "se ha abierto una grieta en el muro y es el momento de meter una cuña. Las instituciones europeas deben ser esas cuñas".

La huelga de mujeres convocada para el 8 de marzo no afectará a los eventos convocados en Europa: "En Bruselas no estaremos de huelga. El 8 de marzo, trabajar por las mujeres exige hacer el máximo esfuerzo", concluyó la eurodiputada.

Por Borja Ruete (edición: Catalina Guerrero)