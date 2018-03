El grupo de alto nivel de Bruselas pide más "alfabetización mediática" para evitar las noticias falsas

Bruselas (EuroEFE).- El grupo de expertos de alto nivel de la Comisión Europea (CE) sobre noticias falsas ("fake news") y desinformación abogó este lunes por una mayor "alfabetización mediática" para periodistas y ciudadanos como herramienta para combatir este fenómeno, que, advirtió, puede "amenazar valores y procesos democráticos".

Este equipo, que inició su labor en enero pasado, entregó este lunes a la comisaria europea de Economía y Sociedad Digital, Mariya Gabriel, su primer informe sobre cómo combatir la desinformación, en el cual apuesta por abandonar el término anglosajón "fake news" (noticias falsas).

"Los expertos evitaron el término 'fake news' deliberadamente, al considerar que no es adecuado para reflejar los problemas complejos de la desinformación, que también involucra contenido que mezcla información falsa con hechos reales", subrayó la CE en un comunicado.

El estudio define la desinformación como "información falsa, poco exacta o engañosa que ha sido diseñada, presentada o promovida para un beneficio económico o para causar daño público intencionadamente".

Entre sus ideas para contrarrestarla, los especialistas proponen desarrollar herramientas para dar poder a los usuarios y periodistas a la hora de reconocer las noticias falsas y fomentar la "alfabetización mediática", a fin de que el propio lector o espectador sea capaz de reconocer las informaciones en las que no debe confiar.

Los miembros del grupo llaman a un mayor apoyo financiero a este tipo de iniciativas, así como a los programas de verificación de datos y fuentes.

El informe avisa, sin embargo, de que las organizaciones activas en este campo ya han alertado de que la efectividad de la "alfabetización informativa" depende de que sea implementada a escala "masiva" en los currículos escolares y universitarios, para ayudar a los más jóvenes a ser "consumidores conscientes" de noticias en el nuevo ecosistema digital.

La presidenta del grupo de alto nivel, la holandesa Madeleine de Cock Buning, incidió en la importancia del trabajo de su equipo para garantizar que los europeos puedan tomar decisiones "bien informadas" sobre el colegio de sus hijos, el producto financiero que quieren adquirir o el partido político al que quieren votar.

"Tan importante es esto", subrayó de Cock Buning en una rueda de prensa junto a la comisaria, "como la libertad de información y de prensa" y agregó que las recomendaciones del informe son "un acto de equilibrio" para no dañar estas libertades fundamentales.

La presentación de este documento coincide con la publicación de un Eurobarómetro sobre noticias falsas y desinformación en internet, en el que se destaca que un 37 % de los europeos dice encontrarse noticias falsas todos o casi todos los días, porcentaje que en Grecia asciende al 55 %, la mayor tasa de la UE.

A nivel europeo, un 26 % de los entrevistados declara no confiar del todo o en absoluto en su capacidad para reconocer una noticia falsa al encontrarse con ella.

Un 85 % de los europeos considera "la existencia de noticias que no representan bien la realidad" un problema para su país, mientras que un 83 % lo ve problemático para la democracia en general.

