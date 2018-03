Jaume Duch recibe la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica

Bruselas (EuroEFE).- El director general de comunicación del Parlamento Europeo (PE), Jaume Duch, ha sido galardonado con la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica, concedida por el rey Felipe VI.

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, destacó el lunes (19/3/2018) en Bruselas que la Encomienda concedida a Duch se instauró con Fernando VII para reconocer los méritos de quienes impulsaban las relaciones internacionales en favor de España.



La ceremonia tuvo lugar en un acto celebrado en la residencia del embajador de España ante la Unión Europea (UE), Pablo García-Berdoy, con asistencia de la embajadora de España en Bélgica, Cecilia Yuste y el presidente del PE Antonio Tajani.



El ministro destacó que "es justo reconocer la labor llevada a cabo por Duch, que siempre ha creído en Europa y se ha entregado a la comunicación de Europa".



"Las cosas buenas hay que comunicarlas, porque si no la gente no se entera", dijo Dastis.



Por su parte, el presidente del PE, Antonio Tajani, hizo hincapié en que "Jaume se lo merece por ser un gran comunicador en favor de los valores europeos", a la vez que subrayó que "gracias a su trabajo, ya está cambiando la comunicación del Parlamento Europeo y está subiendo la popularidad de la Eurocámara".



También señaló que Duch es "un catalán español sin miedo a reconocerlo y siempre ha sido leal a Cataluña y España".



Duch (Barcelona, 1962) agradeció al rey de España la concesión de la Encomienda y dijo que la quería compartir con las personas que han dedicado su vida al compromiso con la UE y sus ciudadanos, a la vez que señaló que ha sido afortunado en lo personal y profesional.



Recordó sus vivencias en la transición española, en concreto los años en que gobernó el expresidente del Ejecutivo español Adolfo Suárez (1976-1981) y del que fuera presidente de la Generalidad catalana en el exilio (1954-1977) y provisional (1977-1980) Josep Tarradellas, y que calificó de "años de apertura y de pluralidad".



"A la sociedad y al país, como también a la causa europea se les puede servir también desde la función publica y eso es lo que he intentado todos estos años desde la UE, desde el respeto más profundo de la institución y por el trabajo de sus diputados", agregó Duch.



Duch es licenciado en Derecho y ejerció como profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona (1986-1990).



Funcionario de la Unión Europea desde 1990, ha desempeñado siempre labores relacionadas con la información parlamentaria, y es autor de diversas publicaciones, artículos y comunicaciones sobre cuestiones relativas a las instituciones de la UE y al derecho comunitario.

Para saber más:

► Reglamento Orden Isabel la Católica (Gobierno de España)

►El Parlamento Europeo quiere movilizar el voto del “europeísta pasivo" de cara a 2019