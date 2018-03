Jaume Duch: las elecciones europeas son "particularmente frágiles" a las noticias falsas

Madrid (EuroEFE).- El director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha alertado este miércoles del peligro que se cierne sobre las próximas elecciones europeas de 2019, porque estos comicios son "particularmente frágiles" ante la proliferación de noticias falsas.

En un desayuno informativo organizado en Madrid por Nueva Economía Forum, el portavoz ha asegurado que las instituciones de la UE son muy conscientes del riesgo y están tomando medidas.



"El tema de las noticias falsas es fundamental, pero no es nuevo. Las noticias falsas en temas europeos ya existían, de hecho el 'Brexit' es el resultado de 30 años de noticias falsas", ha apuntado Duch.



"Lo que es nuevo es, primero, su amplitud y, segundo, el hecho de que muchas de estas noticias falsas sean producidas no en el interior sino probablemente en el exterior de la UE", ha señalado.



"Es un tema", ha enfatizado Duch, "que nos tiene que preocupar, y mucho, cuando lleguen las elecciones europeas, porque son unas elecciones desde ese punto de vista particularmente frágiles".



La primera razón de la fragilidad radica en que los temas europeos son la mayoría de las veces desconocidos "y es muy fácil contarle a la gente noticias falsas sobre la Unión Europea porque en general no tenemos suficiente información previa para distinguirlas".



La segunda razón es que estos comicios "son técnicamente la superposición en el mismo momento de 27 elecciones nacionales y, por lo tanto, las puertas de entrada no van a ser una sola sino 27".



La Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de acción contra las falsas noticias, en colaboración con el Parlamento Europeo; el propio PE tiene ahora una unidad específicamente dedicada a esto; y el Servicio de Acción Exterior está tratando de reducir al máximo "la implicación de potencias exteriores en la desinformación europea", según el portavoz.

La UE está remontando las dificultades tras la 'policrisis'

Duch ha asegurado que el Parlamento "va a hacer un esfuerzo especial de comunicación" de cara a las elecciones de mayo del año que viene, en las que a su juicio está en juego el futuro del proyecto europeo.

La campaña informativa "no será neutral ni asexuada", ha anunciado el portavoz, quien ha añadido que las iniciativas serán descentralizadas y se tratará de combinar acciones de dos tipos: a través de los medios de comunicación y "directamente en la calle".



El desafío consiste en "renovar constantemente la legitimidad" de la Unión, especialmente entre los jóvenes, que no han conocido la guerra ni las ruinas de las que surgió la UE, y en un contexto político y social cada vez más participativo.



Duch se ha mostrado convencido de que la UE está remontando las dificultades -"no era evidente que saliéramos de esta policrisis; por mucho menos han caído grandes imperios"- y que el Brexit (la anunciada salida del Reino Unido de la UE) "está ayudando a la gente a ver el coste de quedarse fuera".



El Brexit ha sido de hecho, en su opinión, "una vacuna" porque "no se ha materializado el efecto dominó" que algunos predijeron, y al mismo tiempo "un pegamento" que ha unido más entre ellos a los restantes socios.

