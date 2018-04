España se encuentra entre los países de la UE que menos gasta en libros

Bruselas (EuroEFE).- España es el cuarto país de la Unión Europea (UE) que menos gastó en libros, periódicos y papelería durante el año 2016, un 0,7 % del gasto total de los hogares, según datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, con motivo del Día del Libro.

El informe revela que el gasto a nivel europeo en esta materia ha caído durante las últimas décadas, pasando de ser 1,8 % del gasto total de los hogares en 1995 al 1,1 % registrado en 2016, una cifra que en España se situó en el 0,7 % del gasto.

El gasto en esta categoría de productos solo fue menor en Bulgaria y Grecia (ambas un 0,6 %), mientras que Malta, cuyos datos corresponden a 2017, registró el mismo gasto que España.

En el conjunto de la UE, Eslovaquia es el país que más gastó en libros, periódicos y artículos de papelería (2,1 % del gasto total de los hogares), seguida de Alemania (1,6 %) y Polonia (1,4 %).

Una encuesta realizada entre 2008 y 2015 a ciudadanos entre 20 y 74 años de quince países de la UE sitúa a España como el quinto país entre los incluidos donde menos tiempo se le dedica a la lectura, con una media de seis minutos al día.

Esta cifra se duplica en países como Estonia, con trece minutos al día), así como en Finlandia y Polonia (doce minutos al día ambos).

Por contra, los países europeos donde menos tiempo se lee al día son Francia (dos minutos al día), Italia, Austria y Rumanía (cinco minutos al día cada uno), seguidos de España.

