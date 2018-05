Unos 15.000 jóvenes viajarán gratis este verano para descubrir Europa

Bruselas (EuroEFE).- Unos 15.000 jóvenes de 18 años serán seleccionados para viajar gratis por Europa este verano, gracias a una nueva iniciativa financiada por la Unión Europea (UE) para dar a conocer el continente, anunció este jueves el Ejecutivo comunitario.

El proyecto, bautizado como "Descubrir la UE" ("DiscoverEU") y dotado con doce millones de euros, permitirá a los jóvenes seleccionados recorrer el continente para descubrir su herencia cultural, conocer a otros ciudadanos europeos, aprender otras culturas y "descubrir lo que une Europa", según la CE.

El pasado marzo la Comisión ya anunció la iniciativa, que consistirá en un pase de Interrail para viajar en tren por Europa con el fin de "fomentar la identidad europea, reforzar los valores comunes y promover el descubrimiento de lugares y culturas europeas".

Para participar, los interesados deberán tener 18 años el 1 de julio de 2018 y ser ciudadanos de la UE.

Los jóvenes serán seleccionados por un jurado y podrán viajar hasta 30 días y visitar entre uno y cuatro destinos en la UE.

Además, tendrán la posibilidad de participar en los numerosos eventos organizados este año, con motivo del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

. @ManfredWeber on #DiscoverEU : "we are not talking about a free train ticket. We are talking of a new way to really involve our young generations. How can we create a sense of a common European identity" — Marion Jeanne (@mj_ue) 3 de mayo de 2018

Los interesados deberán enviar su candidatura durante un periodo de dos semanas que se abrirá en junio a través del portal Juventud Europea ("European Youth Portal"), indicó la Comisión, que explicó que una primera ronda servirá para seleccionar a los 15.000 primeros viajeros.

Un jurado hará la selección final de esos 15.000 beneficiarios, mientras que en el segundo semestre del año podría tener lugar una nueva ronda de solicitudes sobre la base del presupuesto restante y la respuesta de los participantes durante el verano.

A mediados de mayo el portal de los jóvenes europeos publicará más detalles de la iniciativa.

We want to trigger the appetite of our youngsters to get to know each other, to get to know Europe, its values, its richness & its diversity. This is the strength of our #interrail project. At the @EU_Commission launching event of #DiscoverEU https://t.co/vuWN9Jc7PO pic.twitter.com/TFr9u94UJG — Manfred Weber (@ManfredWeber) 3 de mayo de 2018

El comisario europeo de Educación, Cultura y Juventud, Tibor Navracsics, y el presidente del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, participaron este jueves en una reunión sobre "Descubre la UE".

