El Nobel de Literatura no se entregará este año tras el escándalo de abusos sexuales

Copenhague (EuroEFE).- La Academia Sueca informó este viernes de que este año no se otorgará el Nobel de Literatura y que el fallo se aplazará a 2019, por el escándalo de filtraciones y supuestos abusos sexuales que la ha colocado en una crisis histórica.

Por primera vez en siete décadas, no se entregará el galardón debido a la pérdida de "confianza" en la institución y por su propio "debilitamiento", tras la salida de ocho de sus dieciocho miembros, dos menos de los necesarios para tomar decisiones, explicó la academia en un comunicado.

