Cinco cortometrajes para abrir el debate sobre la UE

Bruselas (EuroEFE).- Cinco cortometrajes realizados por directores europeos presentados con motivo del Día de Europa tratan de abrir un debate entre los jóvenes sobre la Unión Europea, informó el Ejecutivo comunitario.

La iniciativa tiene por objetivo difundir los derechos y ventajas de vivir en los Estados miembros y mostrar lo que la UE hace por los ciudadanos, algo a lo que también contribuirá una web de información sobre los cortos.

Cinco reconocidos directores europeos, cinco cortos y mil historias (vuestras historias) sobre como la UE da a cada persona el poder de hacer lo que les apasiona.



Ya puedes ver los cortos: https://t.co/6ri0bx9OMz #EUandMe #EuropeDay pic.twitter.com/zkR9HiJn6n — Pablo Pérez (@PabloPerezA) 8 de mayo de 2018

En particular, los cortometrajes están destinados a los jóvenes de entre 17 y 35 años y pretenden resolver la falta de conocimiento sobre la UE.

Uno de los cortos, titulado "Party Animal" y dirigido por el griego Yorgos Zois, muestra el apoyo europeo a la hora de iniciar un proyecto empresarial; mientras que "The Loner", del polaco Tomasz Konecki, se centra en las ventajas de comprar en línea desde cualquier punto de la UE.

En "The Living Hostel", dirigido por Matthias Hoene (nacido en Singapur pero criado en Berlín) se relata una aventura familiar en Europa, y "Oona and the bear", de la finlandesa Zaida Bergroth habla de la política medioambiental de la UE.

Por su parte, la película "Debut", del croata Dalibor Matanic, trata sobre los derechos esenciales y fundamentales de los que disfruta cada habitante de la UE.

La iniciativa se enmarca en la campaña "#EUandMe", que durante 18 meses ofrecerá también a los jóvenes la oportunidad de hacer sus propios cortos gracias a la convocatoria de un concurso de directores.

¿No crees que viajar libremente por la UE es todavía mejor sin #roaming? ¿Has disfrutado a tope de tu año Erasmus? Y hay más ventajas: algunas probablemente ya han cambiado tu vida a mejor sin tú saberlo. ¿Quieres descubrirlas? #EUandMEhttps://t.co/lNfPIYHCcW

Para participar, los candidatos tendrán que proponer un cortometraje en el que se cuenten qué aporta concretamente la UE a la vida de la gente y presentar por escrito una sinopsis del guión, explicando las razones que los han llevado a hacer el corto, y un vídeo hecho por ellos mismos con su teléfono móvil.

Un jurado de directores de cine seleccionará diez finalistas y cinco de ellos serán elegidos ganadores por votación popular. El premio a estos ganadores consistirá en una subvención para hacer su propio corto.

Los diez cortos finalistas se colgarán en una web que presentará también datos y cifras en apoyo de las actuaciones de la UE a favor de los jóvenes y las ventajas de ser ciudadano europeo entre las que está el derecho a la asistencia consular en la embajada de cualquier país de la UE, la participación en el programa Erasmus +, la atención sanitaria de urgencia en cualquier Estado miembro o la posibilidad de utilizar el móvil en cualquier lugar de la UE sin pagar itinerancia.

Para saber más:

► Página oficial de #UEANDME

► El Día de Europa, una jornada para reivindicar la UE