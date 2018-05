Tres iniciativas españolas ganan el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) y Europa Nostra reconocieron este lunes a 29 proyectos con el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural, entre los que figuran tres iniciativas españolas presentadas en Alcalá de Henares (Madrid), Valencia y La Palma (Islas Canarias).

En concreto, se alzaron con sendos galardones en la categoría de "conservación" la fachada del Colegio de San Ildefonso de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, y los bocetos de Joaquín Sorolla de "Visión de España" de la Generalitat Valenciana, así como el Heredamiento de las Haciendas de Argual y Tazacorte de La Palma, en las Islas Canarias, en la categoría de "dedicación".

Los proyectos elegidos, que recibirán una dotación de 10.000 euros cada uno, recogerán el premio el próximo 22 de junio en Berlín en una ceremonia con motivo de la primera Cumbre Europea del Patrimonio Cultural, a la que asistirán el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el cantante español Plácido Domingo, presidente de la red Europa Nostra.

Plácido Domingo ensalzó el elevado nivel de los 160 aspirantes de 31 países que presentaron sus candidaturas a concurso, coincidiendo con la celebración del Año Europeo del Patrimonio Cultural.

