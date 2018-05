Europe from the inside - Escapada al corazón de la UE

A principios de mayo, los alumnos de la XVIII edición del Máster de Periodismo de la Agencia EFE viajamos a Bruselas para conocer por dentro el funcionamiento de las instituciones europeas. Fue una escapada relámpago, de apenas día y medio, pero muy intensa, como hemos tratado de reflejar en este reportaje colectivo. Repasamos los orígenes del proyecto de la Europa unida, asistimos a un debate "en caliente" en el Parlamento Europeo, un negociador de la Comisión Europea nos contó algunas confidencias sobre el Bréxit, y conocimos las variadas herramientas de comunicación de las instituciones a las que puede recurrir el periodista para saber, en todo momento, qué está pasando en Europa.

Primer encuentro: la Casa de la Historia Europea

Del aeropuerto de Zaventem, en transporte público, al corazón del barrio europeo. Allí, en el antiguo emplazamiento del Jardín Zoológico Real junto al Parlamento Europeo, se encuentra la llamada Casa de la Historia Europea, de muy reciente inauguración, hace ahora (6 de mayo) justo un año. El edificio ofrece un amplio recorrido estructurado de forma narrativa por la historia del Viejo Continente. La visita comienza con una revisión del mito de Europa, la princesa fenicia que fue secuestrada por Zeus, convertida en vaca y recluida en la isla de Creta. Este mito da origen al nombre de nuestro continente, cuya historia se cuenta detalladamente en este museo.

En él se pueden encontrar piezas que trasladarán al visitante a etapas muy características de nuestra historia, como el turbulento y sangriento siglo XIX marcado por las guerras napoleónicas, pasando por la Revolución Industrial, que situó a Europa como una potencia planetaria, hasta las grandes guerras del siglo XX. Precisamente de las cenizas de la última de ellas, la Segunda Guerra Mundial, nace la idea y la necesidad de una Europa unida, unificada en la búsqueda de una paz que consiga dejar en el pasado conflictos que costaron la vida de demasiados seres humanos.

Todos estos procesos históricos, nada ejemplares muchos de ellos -colonialismo, totalitarismos, revoluciones, genocidios-, están documentados con variedad de objetos, tales como maquinarias originales, armas o pertenencias de los soldados de las múltiples guerras que marcaron el devenir europeo. El ícono más característico del museo es la escultura de 25 metros que asciende junto a las escaleras. Vortex of European History , como ha sido denominada, representa la unión en la diversidad, está forjada de aluminio y acero que, entretejidos, forman cintas literarias en los numerosos idiomas y alfabetos que son parte de la Unión Europea.

Sorpresa en el Parlamento: se abre la sesión con ETA, Venezuela y La Manada

De la reflexión sobre el pasado a la urgencia del presente. Asistimos como invitados desde la tribuna de prensa a la apertura de la sesión plenaria, una de las tres únicas que el Parlamento Europeo celebra este año en su hemiciclo de Bruselas. Y nada más empezar, qué sorpresa, surge la noticia con tres peticiones de intervención sobre cuestiones que están siendo portada en estos días en los medios españoles.



Una eurodiputada irlandesa propone debatir una declaración de la Cámara a favor del diálogo político entre el Gobierno español y el grupo terrorista ETA, que se dispone a anunciar esa misma semana su disolución definitiva, para facilitar la reconciliación con iniciativas como dar marcha atrás a la dispersión carcelaria de los etarras. Le contesta, inmediatamente, la eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, cuyo hermano y cuñada fueron asesinados por ETA en 1998 de sendos tiros en la nuca. Argumenta Becerril que la Eurocámara no debe tratar el tema y que no se puede hablar de paz porque nunca hubo una guerra, sino acciones violentas de una parte contra personas indefensas de otra. La persecución judicial, la derrota de ETA y la reivindicación de las víctimas son el camino, según esta eurodiputada.

Tania González insta a que se debata el concepto de violación y a armonizar las normativas, después de la sentencia contra La Manada. (Foto: EFE/Gino Rivera)

Otro tema que se propone incluir en el orden del día del pleno es el de las elecciones presidenciales del 20 de mayo en Venezuela. Los eurodiputados exigen un debate urgente con resolución que pida la suspensión de los comicios, hasta que en dicho país existan condiciones electorales adecuadas. Con algunas posiciones en contra, y un rifirrafe entre parlamentarios españoles del PPE y de la Izquierda Unitaria Europea, la propuesta se lleva a votación y obtiene 214 votos a favor, 125 en contra y 16 abstenciones.

Una segunda votación tiene lugar para decidir si se incluye, como así sería, en el orden del día, el debate propuesto por la eurodiputada de Podemos Tania González, para discutir las normas aplicadas por España en materia de violencia sexual, después de la polémica sentencia del caso La Manada. 188 eurodiputados votan a favor, 136 en contra y 20 se abstienen.

Tarde dedicada a conocer cómo funciona el Parlamento y qué servicios ofrece a los periodistas

Marisa Muga, de la unidad de Visitas y Seminarios del PE nos explica el largo proceso de construcción europea desde 1957, a golpe de tratado, así como la compleja estructura del Parlamento y la composición de sus diferentes grupos políticos.

También escuchamos una charla de Krasimir Savov, de la Unidad de Servicios para los Medios. En la plática, este funcionario búlgaro nos informa, en un correctísimo español, sobre las actividades en las que está trabajando actualmente el Parlamento Europeo, las cuales se enfocan principalmente a las próximas elecciones europeas que se celebrarán entre los días 23 y 26 de mayo de 2019, dentro de un año exacto.

Savov asegura que el Parlamento se está preparando para evitar posibles inconvenientes, como puede ser el caso de ataques cibernéticos contra la institución por parte de hackers. Es por ello por lo que Savov también da a conocer que el Parlamento Europeo está en contacto con las distintas asociaciones europeas para colaborar durante las elecciones del 2019 y así poder tener éxito.

Tania logra que el Parlamento aborde la sentencia de "La Manada" y, tras el debate, nos lo comenta en exclusiva

La eurodiputada de Podemos Tania González logra introducir en el orden del día del pleno del Parlamento Europeo el debate sobre la definición en los Estados miembros del delito de violación, a raíz de la sentencia contra La Manada.

La propuesta promovida por González, en nombre de la Izquierda Unitaria Europea (GUE/NGL), es respaldada por 188 votos a favor, 136 en contra y 20 abstenciones. La eurodiputada de Podemos se muestra satisfecha por haber introducido el debate sobre la violación en la Unión Europea. "En España, el concepto de agresión sexual indica que no hay intimidación y eso, desde mi punto de vista, es aberrante", ha lamentado González, en una entrevista concedida tras el debate a los alumnos del Máster de Efe.

Esta iniciativa se da seis días después de que la Audiencia Provincial de Navarra condenara a los integrantes de "La Manada" a nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación, que implica violencia e intimidación, según el Código Penal español. Tania González ha resaltado en su intervención que se trató de "una violación múltiple" y que la víctima sufrió "múltiples vejaciones sin su consentimiento".

Además, la eurodiputada de Podemos defiende que todos los Estados miembros de la UE deberían adaptar la definición de violación del Convenio de Estambul, que establece que todo acto sexual sin consentimiento es violación, concepto que España "ha ratificado pero no implementado", explica. De momento, como ha alertado Amnistía Internacional, solo seis estados llaman violación al sexo sin consentimiento: Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Chipre e Irlanda.

Por otro lado, Podemos ha propuesto elaborar una directiva sobre libertad sexual y violencias machistas que "impulse unas relaciones sexuales basadas en el respeto y el consenso". "Hay que armonizar las normativas en todos los países miembros para que una cosa así no vuelva a suceder", reivindica.

"El debate es importante, es una buena llamada de atención y esperemos que sirva para impulsar que los Estados cumplan con el Convenio de Estambul", ha argumentado la eurodiputada que se muestra satisfecha por la respuesta favorable y la entiende como un apoyo al movimiento feminista.

La Comisión Europea, el "gobierno" de Europa, centra la segunda jornada de nuestra visita

En el icónico edificio Berlaymont asistimos, la segunda jornada del viaje, a una serie de charlas muy interesantes introducidas por María José Pastor, del Centro de Visitantes. Empezamos con dos jóvenes que nos explican “cómo se comunica hacia y para la ciudadanía: herramientas, objetivos y desafíos”. Nos hablan el responsable de Comunicación e Información en Redes Sociales, Pablo Pérez, y la miembro de la Unidad “Supervisión y Análisis de los Medios de Comunicación”, Beatriz Marín.

Los pilares de las redes sociales para la Comisión Europea son la información política y la información técnica. La Comisión empezó en 2012 a trabajar con las redes sociales. “Hoy en día la gente va a las redes sociales como principal fuente de información”, nos asegura Pablo Pérez. La CE está en Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube e Instagram. Cada red social cuenta con una estrategia diferente dependiendo de las audiencias a las que se dirige. La CE cuenta con 2 millones de seguidores en Google+, una plataforma muy importante para el posicionamiento SEO.

La primera organización política por el número de seguidores

Además, la Comisión Europea es la primera organización política del mundo por el número de seguidores. El canal de Youtube es el más antiguo. Nos anuncian que el 9 de mayo sale a la luz un nuevo canal más enfocado en los jóvenes.

Para luchar contra la desinformación, la Unión Europea cuenta con un equipo creado por el Servicio de Acción Exterior con el que se pretende acabar con las fake news propagadas por Rusia. Es muy importante también de cara a las próximas elecciones europeas ya que en períodos electorales los bulos aumentan notablemente. Por otro lado, hace un mes se decidió que no se iba a crear ninguna legislación relativa a las fake news; un grupo de expertos ha asesorado a la organización para ver qué caminos seguir con objeto de combatir estos problemas. Tras una consulta pública, se decidió no legislar en este tema. La estrategia que se ha establecido es apoyar el periodismo de calidad y obligar a las redes sociales a controlar sus contenidos.

No sólo existe la cuenta de la CE, los políticos y portavoces también tienen una presencia muy activa en Twitter. Y hay cuentas específicas para cada temática: Eramus, cohesión, fondos regionales … Cada semana se publican las prioridades de la Comisión a nivel informativo.

Un descubrimiento: Europe Media Monitor

Beatriz Marín trabaja en el análisis de medios y se dedica a monitorear información publicada en medios digitales, prensa escrita, gabinetes de prensa, radio, televisión… no sólo en los países miembros de la UE sino en otros como Turquía o Rusia. 'Hacemos el seguimiento de informaciones que afecten a la Comisión o estados miembros', nos dice Marín. La herramienta empleada es Europe Media Monitor. Esta aplicación permite descubrir las noticias más tratadas por idioma. Sus productos son el reflejo de lo que ya han publicado los medios de comunicación. Esta unidad, junto con la del Eurobarómetro cuenta con 35 personas divididas en sectores. Este equipo se encarga del tema de desinformación además de un servicio de alertas por si hace falta reaccionar de alguna manera, por ejemplo en caso de atentado.

Hablamos de comercio, política comunitaria clave en estos tiempos: Brexit, Trump, China, ...

Durante la mañana del jueves, Ignacio Iruarrizaga Díez, jefe de la unidad “Negociaciones arancelarias y no arancelarias, Normas de Origen” en la Dirección General de Comercio de la CE nos habla sobre las políticas comerciales de la Unión Europea. Uno de los temas más candentes es, por supuesto, el Bréxit, la anunciada salida del Reino Unido de la UE, y cómo las negociaciones arancelarias son uno de los puntos clave para que este divorcio sea lo menos traumático posible.

En líneas generales, Iruarrizaga expone el sistema arancelario que la Unión Europea mantiene con otras regiones. La UE busca el acercamiento a una mayor globalización mediante una política arancelaria que favorezca el libre tránsito de bienes y servicios. Además de la unión aduanera existente entre sus países miembros, la Unión Europea pretende alcanzar cada vez más acuerdos bilaterales, debido a que las negociaciones a nivel multilateral, en la Organización Mundial de Comercio, requieren mayor tiempo y esfuerzo.

En este contexto, destaca la situación del tratado TTIP de comercio e inversiones con Estados Unidos, un acuerdo que llevaba meses de discusión, pero que la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha dejado "congelado" si no muerto.

Visitamos EbS, el "Cabo Cañaveral" de la comunicación desde Bruselas

La sala de control de EbS. (Foto: Gino Rivera)

Michael Martorell-Vizcarro nos muestra las instalaciones audiovisuales de la Comisión, y nos explica su servicio estrella: EbS, Europe by Satellite, que retransmite prácticamente todo lo que es relevante para el seguimiento de la actualidad comunitaria.

Lanzado en 1995, el servicio audiovisual de información de la Comisión Europea emite dos canales, EbS y EbS+, donde es posible seguir en directo y diferido las convocatorias más importantes de las instituciones comunitarias: ruedas de prensa, briefing diarios, doorsteps, canutazos, llegadas, que tienen lugar tanto en Bruselas como en Luxemburgo o Estrasburgo, u otras ciudades adonde se trasladen los protagonistas de la Unión.

En el estudio del Servicio Audiovisual de la CE. (Foto: EFE/Gino Rivera)

El portavoz oficial de la CE, Margaritis Schinas, nos da la bienvenida a la rueda de prensa diaria

Otra sorpresa para el grupo. El portavoz jefe de la CE nos saluda en público y nos da la bienvenida al comienzo de su rueda de prensa diaria. Con buen humor expresa su deseo de no decepcionar a los jóvenes periodistas. Y no lo hace, porque, entre los anuncios que hace al auditorio, informa a los periodistas de una bonita decisión

El portavoz presenta la iniciativa DiscoverEU, en virtud de la cual al menos 20.000 jóvenes de 18 años podrán viajar por Europa para redescubrir el continente y conocer su legado cultural. Los seleccionados podrán visitar entre uno y cuatro destinos durante los meses de verano.

Margaritis también se ha referido a la libertad de prensa, y ha señalado que la Comisión no solo apoya la libertad de prensa y la libertad de expresión el 3 de mayo, sino todos los días. En especial ha hecho mención a los periodistas que día tras día asisten a las diversas sesiones informativas que se celebran en la Comisión, a quienes ha reconocido su interés y compromiso. Federica Mogherini se ha hecho presente a través del discurso de Schinas, reconociendo la profesionalidad de los periodistas en todo el mundo y reiterando su apoyo a todo el gremio.

Uno de los periodistas ha hecho referencia a una iniciativa contra la supuesta manipulación informativa en la televisión pública española, a lo cual Margaritis ha respondido que desconocía el asunto, pero se ha mostrado abierto a contestarle una vez reúna la información pertinente.

Otra pregunta ha tenido que ver con el encuentro del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y el primer ministro belga, Charles Michel. Margaritis ha explicado que Juncker ha aprovechado la ocasión para recordarle al primer ministro que el procedimiento de nacionalización de los funcionarios ingleses afincados en Bélgica ha quedado anticuado.

El portavoz de la CE, Margaritis Schinas, durante la rueda de prensa diaria (Vídeo: EbS)

Alumnos de la XVIII edición del Máster de Periodismo de la Agencia EFE: Ainara Cacho, Nathalia Díaz, Daniel Galvalizi, María Elena Granados, Elisa Manrique, Diego Merino, Aitor Pereira, Gino Rivera, María Paulina Rodríguez, Rubén Romeo, Fabio Rubio, Marco Sanz y Gabriela Trillo.

