La UE lanza la web que llevará a 15.000 europeos de viaje este verano

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) anunció esta semana el lanzamiento de un portal web con información del proyecto "Descubrir la UE" ("DiscoverEU"), que permitirá a 15.000 jóvenes de 18 años viajar gratis por Europa este verano en tren para conocer el continente.

La información con los requisitos para formar parte del proyecto ya figura en la página web del Portal Europeo para la Juventud, donde los interesados pueden consultar si cumplen con la edad requerida (18 años el 1 de julio de 2018) o si su itinerario sigue las reglas.

In less than two months, 15000 young 18-year-old Europeans will be able to travel across the EU.

Get ready to apply on 12 June and spread the news!https://t.co/PGV0HIDJt2 #DiscoverEU #EuropeforCulture pic.twitter.com/oZ4y1C6qHk — European Commission (@EU_Commission) 24 de mayo de 2018

Los jóvenes seleccionados recibirán un billete de Interrail para un viaje que puede cubrir hasta cuatro países de la Unión Europea, deberá durar como máximo un mes y comenzar entre el 9 de julio y el 30 de septiembre de este año.

Los jóvenes podrán viajar individualmente o en un grupo de hasta cinco personas, y todos ellos deben cumplir individualmente los requerimientos de tener la nacionalidad de un Estado miembro y tener exactamente 18 años el próximo 1 de julio.

The countdown is on: find out more about how you could be one of the 18 year olds receiving a #discoverEU travel pass this summer: https://t.co/YrakWNi5jz pic.twitter.com/A2LDriQSOd — Tibor Navracsics (@TNavracsicsEU) 24 de mayo de 2018

Dotado con doce millones de euros, el programa quiere dar a los jóvenes europeos una oportunidad de "experimentar la libertad de movimiento, entender mejor la diversidad europea, disfrutar su riqueza cultural y hacer nuevos amigos", señaló hoy el comisario europeo de Educación, Tibor Navracsics, en un comunicado.

Are you 18 years old?

Are you up for an adventure?



If yes, get ready to explore Europe by joining #DiscoverEU, an initiative allowing around 15,000 young people to discover EU already this summer!



Learn more at https://t.co/myNFgOTW79. pic.twitter.com/mO9pvbdppH — European Youth (@EuropeanYouthEU) 24 de mayo de 2018

A cambio, Bruselas insta a los jóvenes seleccionados a convertirse en "embajadores" del proyecto y contar sus experiencias e Instagram, Facebook o Twitter o hacer una presentación del viaje en su centro educativo.

Para saber más:

► Página oficial de la iniciativa #DiscoverEU

► ¿Qué hace Europa por sus jóvenes?

► Unos 15.000 jóvenes viajarán gratis este verano para descubrir Europa

► La UE lanza un Erasmus "virtual" para prevenir la radicalización