España y otros países de la UE piden crear un "Erasmus de la Cultura"

Bruselas (EuroEFE).- España, Francia e Italia, entre otros países de la Unión Europea, propusieron esta semana en un consejo de ministros celebrado en Bruselas la creación de un "Erasmus de la Cultura" que facilite la movilidad de los jóvenes artistas de la UE a partir de 2020.

El comisario europeo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, Tibor Navracsics, constató al término del encuentro que "la mayor parte de los Estados miembros destacó la importancia de la movilidad de los artistas" y abrió la posibilidad a dar recorrido a ello desde la Comisión Europea (CE).

#Culture is back on top of EU's political agenda. With the new European Agenda for Culture, I will seek to harness full potential of #culture for social progress, economic growth & international relations #EuropeForCulture #EU2018BG