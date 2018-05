Bruselas quiere dar más voz a los jóvenes

Bruselas (EuroEFE).- La Comisión Europea (CE) presentó esta semana una serie de propuestas para reforzar la dimensión cultural de la Unión Europea y otorgar a la juventud un papel más relevante en el futuro de la construcción comunitaria.

La llamada Estrategia de Juventud de la CE busca, más allá de las asociaciones juveniles al uso, acercar los debates sobre la UE a una audiencia más diversa y con especial atención a los "grupos desfavorecidos", explicó el Ejecutivo comunitario en una presentación a cargo del eurocomisario de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, Tibor Navracsics.

New EU #YouthStrategy aims at empowering young people, giving them a voice in shaping the #FutureOfEurope. We will build a new dialogue, reaching out to

young people from all backgrounds and at the local level #EuropeanYouth https://t.co/4LYV9HOOYP pic.twitter.com/sPib0qSR8o